Cine este Péter Magyar, omul care a adus sfârșitul erei Orbán: cum a reușit fostul „om din interior” să cucerească Ungaria

Liderul opoziției, Péter Magyar, a câștigat alegerile din Ungaria și a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai premierului Viktor Orbán. Ascensiunea sa rapidă, de la insider al sistemului la principal critic al acestuia, marchează o schimbare majoră pe scena politică.

Péter Magyar, în vârstă de 45 de ani, a obținut o victorie spectaculoasă, mobilizând un număr mare de alegători și învingând partidul de guvernământ Fidesz, aflat la putere de patru mandate.

În fața susținătorilor adunați la Budapesta, acesta a declarat: „Împreună am eliberat Ungaria, ne-am recâștigat țara”. „Ne-ați dat mandatul de a construi un cămin funcțional și uman pentru noi toți”.

Cine este Péter Magyar

Péter Magyar, în vârstă de 45 de ani, este un avocat devenit politician și provine dintr-o familie cu legături politice adânci, inclusiv unchiul său, Ferenc Mádl, fost președinte al Ungariei.

A urmat un liceu catolic de elită pentru băieți, aproape de centrul Budapestei, apoi a studiat dreptul la o universitate catolică din capitală. În 2006, s-a căsătorit cu fostul ministru al justiției din partea partidului Fidesz, Judit Varga, cu care are trei fii. Cuplul a divorțat în martie 2023.

De la omul sistemului la liderul opoziției

Magyar nu este un outsider tipic. Magyar s-a alăturat partidului Fidesz încă din timpul facultății. Ulterior, a devenit un apropiat al șefului de cabinet al partidului, Gergely Gulyás. A ocupat funcții importante în instituții de stat, fiind apropiat de cercurile de putere. Tocmai această experiență îl face credibil pentru unii alegători, care consideră că doar cineva din interior poate schimba sistemul.

După ani în care a susținut partidul, el a devenit tot mai critic. „După un timp, am devenit din ce în ce mai critic, deschis și chiar și între prieteni. Vă pot spune că Fidesz-ul pe care îl vedem astăzi este foarte, foarte diferit de cel la care am aderat în 2002”, a declarat Magyar, potrivit Independent.

Scandalul care a declanșat ruptura

Punctul de cotitură a venit în 2024, când a rupt legăturile cu partidul după un scandal legat de o grațiere controversată. Fosta sa soție, Judit Varga, și președinta Katalin Novák au fost implicate în decizia Guvernului Fidesz de a grația un complice într-un caz de abuz sexual asupra unui minor. Ambele au demisionat. Magyar a făcut publică o înregistrare secretă cu soția sa, care ar fi surprins-o pe aceasta descriind interferența guvernului în acel caz.

La scurt timp, Magyar a criticat public guvernul, acuzând corupție sistemică și influența unei elite restrânse, potrivit, potrivit AP. „Mi s-a spus mereu că este necesar să păstrezi puterea – am acceptat asta o vreme. Dar, desigur, punctul de cotitură a fost în 2024”.

Ascensiune rapidă și sprijin larg

După acel moment, Péter Magyar a devenit rapid o figură centrală în politică. În 2024, Magyar s-a alăturat partidului puțin cunoscut Tisza pentru a candida la alegerile pentru Parlamentul European și a obținut 29% din voturi în iunie anul trecut. Sub conducerea sa, partidul a adoptat sloganul „Acum ori niciodată!”.

Campania lui s-a concentrat pe probleme concrete: inflația, salariile mici, sistemul de sănătate și corupția. În paralel, a evitat subiectele sensibile care au divizat electoratul.

Un lider controversat, dar susținut

Deși a reușit să unească o parte importantă a societății, Magyar rămâne o figură controversată. Stilul său și trecutul politic îi fac pe unii alegători să fie prudenți, iar viața personală a fost intens analizată. Acesta a respins acuzațiile venite din partea fostei sale soții, spunând că fac parte dintr-o campanie de discreditare.

Victoria lui Péter Magyar marchează începutul unei noi etape pentru Ungaria. După 16 ani de conducere a lui Viktor Orbán, alegătorii au optat pentru schimbare, iar noul lider promite reforme, combaterea corupției și o apropiere mai mare de Uniunea Europeană.