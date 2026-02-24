Kelemen Hunor îl susține pe Viktor Orban la alegerile din Ungaria: „Este varianta mai bună”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că îl susține pe premierul ungar Viktor Orban la alegerile parlamentare din Ungaria, programate în aprilie, afirmând că, în opinia sa, acesta rămâne „varianta mai bună” pentru continuarea guvernării. Totodată, el susține că majoritatea maghiarilor din România ar vota în favoarea actualului premier ungar.

Declarațiile au fost făcute marți, în cadrul unui interviu la RFI, unde Kelemen Hunor a fost întrebat pe cine sprijină în scrutinul din Ungaria. „Îl susţin pe Orban. Din punctul meu de vedere, este varianta mai bună să meargă Orban mai departe, aşa consider eu după tot ce am văzut în aceşti ani, pe de o parte, poziţia lui Orban faţă de minorităţile maghiare, care trăiesc dincolo de graniţele Ungariei, o politică naţională coerentă şi responsabilă”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a spus că opoziția ungară nu a reușit, până acum, să ofere o alternativă convingătoare. „Din partea Opoziţiei sau din partea lui Magyar, pentru că Opoziţia nu este doar el, acolo mai sunt vreo două partide de Opoziţie mai mici, este adevărat, încă nu a oferit, nu a propus nimic care să ne convingă că ar fi un lider mai bun”, a afirmat acesta.

El a subliniat că sprijinul său pentru Viktor Orban este o opțiune personală: „Deci da, opţiunea mea personală este pentru a-l susţine pe Orban, dacă contează undeva”.

„Aproape 92% dintre maghiarii din România merg către Orban”

Liderul UDMR a mai susținut că datele interne indică un sprijin masiv pentru actualul premier ungar în rândul maghiarilor din România. „Votul maghiarilor din toate sondajele pe care noi le-am făcut şi pe care noi le cunoaştem, aproape 92%, cei care se vor exprima merg către Orban”, a spus Kelemen Hunor.

Alegerile parlamentare din Ungaria sunt programate pentru 12 aprilie, într-un context politic tensionat. Potrivit celui mai recent sondaj, principalul partid de opoziție, Tisza, condus de Peter Magyar, ar avea un avans de aproximativ zece procente față de partidul de guvernământ Fidesz. În aceste condiții, Viktor Orban se află într-una dintre cele mai vulnerabile poziții politice din ultimii 16 ani, existând posibilitatea reală ca acesta să piardă puterea după o perioadă îndelungată la conducerea Ungariei.

Péter Magyar este liderul partidului de opoziție Tisa și fost membru al Fidesz, devenit în ultimii ani principalul rival politic al lui Viktor Orban. Programul său politic include, între altele, introducerea unui impozit pe avere pentru cei mai bogați cetățeni, adoptarea monedei euro, reforme în sănătate și educație și reducerea dependenței energetice de Rusia, păstrând totodată unele măsuri sociale precum plafonarea prețurilor la utilități.