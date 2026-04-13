Video Imaginile momentului în Ungaria: dansul viral al chirurgului care ar putea prelua Ministerul Sănătății

Un videoclip în care chirurgul ortoped și politicianul maghiar Zoltán Hegedűs, apropiat al liderului politic Péter Magyar, apare dansând pe o scenă din Budapesta a devenit viral pe rețelele sociale.

Momentul, surprins la un eveniment public și descris de internauți drept un „victory dance”, a fost distribuit masiv online.

Medicul este considerat una dintre figurile importante din echipa formațiunii Tisza Party și este văzut ca posibil candidat pentru funcția de ministru al Sănătății.

Zoltán Hegedűs are o carieră de chirurg ortoped cu experiență în clinici din Marea Britanie. A revenit în Ungaria în 2015, unde s-a implicat în proiecte de reformă a sistemului sanitar.

În prezent, contribuie la elaborarea programului de reformă în domeniul sănătății al formațiunii.

Capitala Ungariei a trăit o noapte de euforie după alegerile decisive de duminică, în urma cărora partidul de opoziție Tisza Party a obținut o victorie zdrobitoare, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán.

Datele sociologice confirmă tendința: partidul Fidesz, fondat inițial ca mișcare de tineret, are acum un sprijin redus în rândul noii generații — doar 8% dintre alegătorii între 18 și 29 de ani, potrivit unui sondaj Median, și 22% în rândul celor între 18 și 39 de ani, conform Zavecz Research.