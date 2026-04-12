Liderii UE reacționează după victoria categorică a lui Péter Magyar: „Ungaria revine în inima Uniunii Europene”. Mesajul transmis de Nicușor Dan

Ungaria intră într-o nouă etapă politică, după victoria lui Péter Magyar. Rezultatul a declanșat reacții în lanț la Bruxelles, mai mulți lideri europeni transmițând mesaje de felicitare și susținere pentru noua direcție politică de la Budapesta. 

Péter Magyar, noul premier al Ungariei Foto: arhivă, adevărul
Péter Magyar, noul premier al Ungariei Foto: arhivă, adevărul

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că Ungaria a ales Europa” și că „Uniunea devine mai puternică atunci când statele membre își reafirmă parcursul european”

„Inima Europei bate mai puternic în Ungaria, în această seară. Ungaria a ales Europa. Europa a ales-o întotdeauna pe Ungaria. O țară își redescoperă drumul spre Europa. Uniunea devine mai puternică. Ungaria a ales Europa. Europa a ales-o întotdeauna pe Ungaria. Împreună suntem mai puternici. O țară se întoarce pe drumul spre Europa. Uniunea devine mai puternică”, a scris Ursula von der Leyen, pe X. 

Un mesaj important a venit și din partea președintelui României, Nicușor Dan, care a felicitat public victoria lui Péter Magyar și a formațiunii Tisza.

„Felicitări pentru victoria voastră istorică! Poporul maghiar s-a exprimat cu o voce clară și puternică. România și Ungaria sunt vecine, partenere și membre ale UE și NATO. Aștept cu interes să deschidem un nou capitol în relațiile româno-maghiare, bazat pe respect reciproc, dialog deschis și angajamentul nostru comun față de valorile europene și euro-atlantice. Există oportunități extraordinare de a colabora în domeniul securității regionale, al cooperării economice și al bunăstării popoarelor noastre. Felicitări! Gratulálok!”, a transmis președintele României.

Și liderul Partidului Popular European, Manfred Weber, a salutat rezultatul, vorbind despre „o victorie a politicii responsabile, orientate spre cetățeni și soluții concrete”, și afirmând că Ungaria „revine în inima Europei”.

De asemenea, președintele Franței, Emmanuel Macron, a confirmat o convorbire telefonică cu Péter Magyar, în care l-a felicitat pentru rezultat și a subliniat nevoia unei Europe „mai suverane, mai sigure și mai competitive”.

„Tocmai am vorbit cu Péter Magyar pentru a-l felicita pentru victoria sa din Ungaria! Franța salută victoria participării democratice, atașamentul poporului maghiar față de valorile Uniunii Europene, precum și angajamentul Ungariei față de Europa. Să mergem împreună spre o Europă mai suverană, pentru securitatea continentului nostru, pentru competitivitatea noastră și pentru democrația noastră”, a scris Macron, pe X. 

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis un mesaj de felicitare pentru Péter Magyar, după victoria acestuia în alegerile naționale din Ungaria.

„Felicitări pentru victoria obținută în alegerile naționale de astăzi din Ungaria. Locul Ungariei este în inima Europei”, a scris Metsola, într-un mesaj publicat pe X.

Un mesaj similar a venit și din partea liderului german Friedrich Merz, care a salutat rezultatul alegerilor și victoria lui Péter Magyar.

„Ungaria a decis. Felicitări pentru victorie, dragă Péter Magyar. Aștept cu interes cooperarea pentru o Europă puternică, sigură și, mai presus de toate, unită”, a scris Merz pe platforma X.

Ungaria a ales. Peter Magyar: „Premierul ne-a felicitat pentru victorie prin telefon”. Viktor Orban: „Îmi voi servi patria din opoziție”

Actualul premier al Ungariei, Viktor Orbán, a susținut un scurt discurs în fața sediului de campanie, în care a recunoscut înfrângerea și a descris rezultatul drept „dureros, dar clar”. „Am felicitat partidul câștigător”, a declarat Orbán, adăugând că, deși viitorul politic este incert, el și formațiunea sa vor continua să „servească țara chiar și din opoziție”.

„Viktor Orbán scapă de Târgoviște”. CTP comentează alegerile din Ungaria: „Este prima înfrângere la scor a lui Trump”

Orbán a mai precizat că „sarcina care ne stă în față este clară”, subliniind că prioritatea este consolidarea partidului după pierderea guvernării. 

În același timp, Péter Magyar a anunțat că a primit felicitări și din partea cancelarului Germaniei și a secretarului general al NATO, semnalând deschiderea rapidă a noului guvern către partenerii internaționali.

