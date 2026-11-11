 „O declarație neașteptată pentru o doamnă”. Nicușor Dan, replică tăioasă la urarea Codruței Kovesi | adevarul.ro
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„O declarație neașteptată pentru o doamnă”. Nicușor Dan, replică tăioasă la urarea Codruței Kovesi

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Președintele Nicușor Dan a răspuns ironic, marți seară, 10 noiembrie, la o întrebare despre declarațiile fostei șefe a Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, care îi urase „mult somn, un somn bun”.

Nicușor Dan
Nicușor Dan Foto: Mediafax

În mai, Kovesi a comentat afirmațiile făcute anterior de președintele Nicușor Dan cu privire la mandatul ei la conducerea DNA, afirmând că „funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă”.

„Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiade internaționale de matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. (…) cu siguranță funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare.

Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună”, a declarat șefa EPPO pentru Context.ro.

Laura Codruța Kovesi
Laura Codruța Kovesi Foto: Facebook

Afirmațiile au venit  după ce, în luna aprilie, Nicușor Dan a declarat pentru Europa FM că sub conducerea Laurei Codruța Kovesi la Parchetul General și DNA, înclină să creadă că „s-au făcut abuzuri”.  

Întrebat, în cadrul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, ce părere are despre declarația fostei șefe EPPO, Nicușor Dan a răspuns: „Este o declarație neașteptată pentru o doamnă”.

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