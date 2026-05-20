Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a respins categoric. orice posibilitate de a intra în politică după încheierea mandatului său, subliniind că nu are în plan o carieră politică și că actualele speculații din spațiul public sunt recurente.

Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi. FOTO: EPA-EFE

„Tocmai am terminat un interviu săptămâna trecută, în care am spus că nu intru în politică. Am crezut că am fost foarte convingătoare și din nou, azi dimineață am văzut că sunt din nou zvonuri despre Kovesi și care își face partid. Deci, categoric nu voi intra în politică”, a declarat Kovesi, într-un interviu acordat G4Media.ro.

Întrebată ce va face după finalul mandatului din luna octombrie, șefa Parchetului European a precizat că nu are încă un răspuns clar.

„Exact ce o să fac? Nu am un răspuns în acest moment (…) Mai am încă câteva luni de mandat. Probabil spre finalul mandatului o să am și un răspuns. Deocamdată îmi canalizez toată energia spre a termina acest mandat și a-l termina cât se poate de bine. Sunt multe opțiuni pe care pot să le iau în considerare”, a spus aceasta. 

Kovesi a comentat și contextul în care, în opinia sa, apar constant discuțiile despre o posibilă implicare politică sau instituțională în România.

„Kovesi candidează la președinție, Koveși vine prim-ministru, Kovesi vine ministru de Justiție, Kovesi vine șef la la SRI. Și în acest context se aruncă această petardă cu abuzurile lui Kovesi și nici nu știi ce să zici, ce să și explici”, a afirmat aceasta.

Referindu-se la acuzațiile de abuz din perioada în care a condus DNA, Kovesi a sugerat că acestea apar ciclic, în funcție de dezbaterile publice.

„În ce context discutăm de abuzurile lui Kovesi? Aceleași zvonuri. Kovesi candidează la președinție, Koveși vine prim-ministru…”, a reiterat ea.

Șefa Parchetului European a comentat și reacțiile din spațiul public legate de declarațiile președintelui Nicușor Dan, care a afirmat că „înclină să creadă” că au existat abuzuri în mandatul său de la DNA, sugerând că acestea sunt influențate de speculațiile privind revenirea sa în România.

„Trebuie să explice președintele României… Eu am dat replică, dar am văzut în ce context este folosit numele meu. În contextul se întoarce doamna Koveși în politică. Și după aceea vii și spui «înclin să cred că s-au făcut abuzuri în mandatul lui Koveși»”, a spus ea. 

Întrebată dacă președintele s-ar teme de o eventuală candidatură a sa, Kovesi a evitat să confirme o astfel de interpretare: „Dânsul să spună dacă se teme sau nu se teme. Eu ce am înțeles din interviu… nu știu ce a vrut să spună. Și n-am înțeles ce a vrut să spună.”

În același interviu, Kovesi a subliniat că, deși nu își dorește o funcție politică, este deschisă să sprijine România dacă va fi necesar: „Nu îmi doresc o funcție politică, nu trebuie să fiu angajată pentru a face acest lucru. Deci, dacă România are nevoie de mine și o să fiu chemată să fac ceva în România, voi face.”

Mandatul Laurei Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European se încheie în luna octombrie, iar aceasta a precizat că, până atunci, își concentrează activitatea exclusiv pe finalizarea mandatului.

