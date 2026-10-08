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Surpriză! UDMR nu vrea să intre la guvernare SURSE

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Formațiunea maghiară este dispusă să voteze în Parlament pentru instalarea Guvernului Niculescu, însă fără să aibă miniștri în Executiv, susțin surse politice pentru Adevărul. Motivul: UDMR nu vrea să facă parte dintr-un guvern minoritar, alături de PSD, în timp ce PNL, USR și AUR vor rămâne în opoziție și vor critica din răsputeri Guvernul condus de Luca Niculescu.

Partidul condus de Kelemen Hunor nu vrea să fie asociat doar cu PSD
Partidul condus de Kelemen Hunor nu vrea să fie asociat doar cu PSD Foto: Inquam Photos

UDMR pledează în continuare pentru refacerea coaliției de guvernare sub conducerea premierului independent Luca Niculescu, însă PNL și USR refuză să revină la putere alături de PSD.

Astfel, una dintre variantele de negociere ar fi un guvern mixt, format din tehnocrați și din miniștri PSD și UDMR. Însă partidul condus de Kelemen Hunor nu vrea să fie asociat doar cu PSD, după ce în perioada de criză a stat lângă Ilie Bolojan.

Prin urmare, dacă PNL și USR nu vor face parte din guvern, nici UDMR nu va trimite miniștri în Executiv. În schimb, Kelemen Hunor este dispus să voteze un guvern tehnocrat condus de Luca Niculescu, susțin sursele citate.

Totuși, chiar și fără miniștri, UDMR își va păstra secretarii de stat pe care îi are acum în ministere și prefecții din județele cu populație majoritar maghiară. Deci UDMR va rămâne la putere, dar într-o formulă hibridă.

Un scenariu identic e analizat și de PSD. Social-democrații nu vor să fie singurii care decontează guvernarea, prin urmare partidul ar putea vota guvernul, dar fără să aibă miniștri. În schimb, PSD își va păstra secretarii de stat, va avea prefecți și șefi de instituții deconcentrate.

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