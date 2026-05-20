Ce spune Sorin Grindeanu despre un Guvern tehnocrat: „La primul hop greu, toți vor arunca vina unul pe altul”

Sorin Grindeanu consideră că un guvern tehnocrat nu poate fi eficient, şi nu agrează această variantă nici în formula de premier nici pentru membrii executivului. Acesta spune că varianta tehnocraţilor este chiar mai slabă decât un guvern politic.

Liderul PSD a declarat la „Interviurile Adevărul” că la consultările de la Cotroceni a discutat cu Nicuşor Dan despre posibilitatea unui premier tehnocrat, dar fără a menţiona nume dintre cele vehiculate în spaţiul public.

„Este o variantă. Toate celelalte, de la o variantă foarte bună până la una mai puțin bună, cea de guvern tehnocrat cap-coadă, sunt variante posibile, unele mai de dorit, altele mai puțin bune din perspectiva noastră. Mi se pare o variantă mult mai slabă decât un guvern politic. Un guvern de tehnocrați, ultima dată, cred că am avut în 2015–2016, cu domnul Cioloș. Și și-a dovedit capacitățile de gestionare a treburilor statului.

Știți, un guvern de tehnocrați are foarte multe lipsuri. Toată lumea fuge de răspundere, iar la primul hop mai greu toți vor arunca vina unul pe altul și atunci lucrurile nu s-ar gestiona în interesul cetățenilor.

Nu este o variantă pe care să o excludem, dar nu este de dorit.

Când votezi un guvern, îl votezi până la alegerile parlamentare viitoare, în cazul nostru până în 2028. Dincolo de faptul că ar fi un guvern slab, fiind tehnocrat, nici nu l-ar mai asculta nimeni, știind că are o durată de viață scurtă” a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a mai menționat faptul că dintre numele vehiculate, printre care Eugen Tomac, Delia Velculescu, Matei Șerban și Radu Burnete nu vede cine ar putea prelua funcţia şi că propunerea în persoana Deliei Velculescu nu i se pare o soluţie pentru că trebuie să „cunoască realităţile din România”.

Delia Velculescu, este un economist cu o carieră de peste două decenii în cadrul Fondului Monetar Internațional.