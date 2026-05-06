„Nicușor Dan a trădat bazinul său de votanți”, este de părere Ludovic Orban, fost consilier al președintelui României

Liderul Forța Dreptei consideră că președintele Nicușor Dan a trădat USR și bazinul său de votanți prin faptul că nu a făcut nimic în această perioadă pentru a împiedica depunerea moțiunii de cenzură. ”Nicușor Dan este într-un bazin de votanți democrați, proeuropeni, cu orientare de centru dreapta, mai degrabă liberali ca orientare, oameni civilizați, oameni care trăiesc pe propriile picioare. El aici are bazinul, oamenii aceștia l-au propulsat președinte, ori el exact pe oamenii ăștia i-a trădat”, a spus Ludovic Orban la „Interviurile Adevărul”.