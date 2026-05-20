Băsescu, despre varianta unui premier tehnocrat: „Ăla nici nu știe care e adresa partidelor. Vai de mama lui!”

Fostul președinte Traian Băsescu a desființat miercuri scenariul instalării unui premier tehnocrat ca soluție pentru actuala criză politică. În opinia sa, un astfel de premier nu ar avea nicio capacitate de negociere și ar eșua în relația cu partidele parlamentare.

Întrebat miercuri, la Digi24, dacă numirea unui tehnocrat ar putea reprezenta o variantă fezabilă, Băsescu a respins categoric ideea, afirmând că un astfel de premier ar fi complet depășit de situație.

„Nicio șansă să facă ceva. Ar fi un caraghios între partide. Uitați-vă cât este de dificil pentru un premier să negocieze în interiorul alianței, darămite un tehnocrat. Ăla nici nu știe care e adresa sediilor partidelor. Vai de mama lui!”, a declarat fostul șef al statului.

Băsescu a comentat și posibilitatea ca președintele Nicușor Dan să acorde PSD mandatul de formare a unei majorități. În acest scenariu, spune el, social-democrații ar reuși fără dificultate să construiască o nouă configurație parlamentară.

„Convingerea mea este că dacă domnul președinte va da mandat PSD-ului, PSD-ul face majoritate. PSD-ului o să-i iasă. Din acest punct de vedere, PSD-ul este cel mai experimentat partid în a crea majorități în Parlament”, a spus fostul președinte.

„Va trece de votul Parlamentului”

Băsescu a adăugat că PSD ar putea forma „o majoritate mai mult sau mai puțin transparentă din punct de vedere al denumirii grupărilor”, dar suficient de solidă pentru a trece prin Parlament un program de guvernare și lista de miniștri.

„O va crea și va putea merge în fața Parlamentului cu programul și cu lista de miniștri cu succes. Adică va trece de votul Parlamentului, la toate cele 230 de voturi”, a explicat fostul președinte.

Amintim că președintele Nicușor Dan a organizat luni, 18 mai, o rundă de consultări la Palatul Cotroceni cu principalele partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim‑ministru. La finalul consultărilor, șeful statului a făcut un apel la responsabilitate, solicitând partidelor să indice o majoritate solidă și pro-occidentală capabilă să susțină noul Executiv.

Șeful statului i-a chemat la discuții, joi, pe parlamentarii din grupurile Uniți pentru România, PACE – Întâi România și pe aleșii neafiliați.