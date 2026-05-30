Gică Hagi, elogiu emoționant la adresa Nadiei Comăneci. Legenda gimnasticii primește astăzi cea mai înaltă distincție, la Cotroceni

Fosta mare campioană olimpică Nadia Comăneci va primi în decursul zilei de astăzi, începând cu ora 12.00, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce, cea mai înaltă distincție a statului român. Ceremonia de decorare va avea loc la Palatul Cotroceni și va fi oficiată de președintele Nicușor Dan.

Recunoașterea vine la jumătate de secol de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, competiție la care Nadia Comăneci a intrat în istoria sportului mondial după ce a obținut primul punctaj de 10 perfect acordat vreodată în gimnastică.

Preşedintele i-a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce legendarei gimnaste Nadia Comăneci, „în semn de înaltă recunoștință, prețuire și mândrie pentru dăruirea și profesionalismul de excepție cu care a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al țării noastre, redefinind pentru totdeauna limitele excelenței umane și înscriindu-și numele în patrimoniul sportiv și identitar al României”.

Gheorghe Hagi: „Nadia era mândria României!”

Prezent vineri seară la Palatul Parlamentului, Gheorghe Hagi a subliniat impactul uriaș pe care Nadia Comăneci l-a avut asupra sportului mondial. Selecționerul României a amintit că fosta gimnastă a intrat în istorie prin obținerea primului 10 perfect acordat vreodată într-o competiție de gimnastică și a precizat că performanțele sale au reprezentat o sursă de inspirație pentru numeroase generații de sportivi.

„Ea a obţinut pentru prima oară nota 10 şi ne-a inspirat pe toţi. Am văzut la televizor atunci când a luat nota maximă, Nadia Comăneci era mândria României. Chiar vorbeam cu Simona (n.r. - Simona Halep) când vedeam acum imaginile de atunci, e incredibil cum putea să stea pe bârnă. E vorba despre antrenament, antrenament, repetiţie şi iar repetiţie, muncă, muncă şi în final totul se împlineşte.

Nadia este un brand pentru România. Ea a dus perfecţiunea în sport. Suntem mândri de ea şi mă bucur că a avut parte de o asemenea gală, organizată foarte bine. Pentru toţi este o sursă de inspiraţie, succesul transmite tuturor un mesaj foarte clar, acela că se poate. Ea a făcut acest lucru, la fel şi ceilalţi mari sportivi ai României. Deci se poate, Nadia este un exemplu!”, a spus Hagi, la Gala Nadia.

Anul 2026 a fost catalogat drept „Anul Nadia Comăneci”, în urma decretului semnat de către șeful statului.