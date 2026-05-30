search
Sâmbătă, 30 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Gică Hagi, elogiu emoționant la adresa Nadiei Comăneci. Legenda gimnasticii primește astăzi cea mai înaltă distincție, la Cotroceni

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Fosta mare campioană olimpică Nadia Comăneci va primi în decursul zilei de astăzi, începând cu ora 12.00, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce, cea mai înaltă distincție a statului român. Ceremonia de decorare va avea loc la Palatul Cotroceni și va fi oficiată de președintele Nicușor Dan.

Gică Hagi, cuvinte de laudă la adresa Nadiei Comăneci Foto/Sportpictures
Gică Hagi, cuvinte de laudă la adresa Nadiei Comăneci Foto/Sportpictures

Recunoașterea vine la jumătate de secol de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, competiție la care Nadia Comăneci a intrat în istoria sportului mondial după ce a obținut primul punctaj de 10 perfect acordat vreodată în gimnastică.

Preşedintele i-a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce legendarei gimnaste Nadia Comăneci, „în semn de înaltă recunoștință, prețuire și mândrie pentru dăruirea și profesionalismul de excepție cu care a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al țării noastre, redefinind pentru totdeauna limitele excelenței umane și înscriindu-și numele în patrimoniul sportiv și identitar al României”.

Gheorghe Hagi: „Nadia era mândria României!”

Prezent vineri seară la Palatul Parlamentului, Gheorghe Hagi a subliniat impactul uriaș pe care Nadia Comăneci l-a avut asupra sportului mondial. Selecționerul României a amintit că fosta gimnastă a intrat în istorie prin obținerea primului 10 perfect acordat vreodată într-o competiție de gimnastică și a precizat că performanțele sale au reprezentat o sursă de inspirație pentru numeroase generații de sportivi.

Ea a obţinut pentru prima oară nota 10 şi ne-a inspirat pe toţi. Am văzut la televizor atunci când a luat nota maximă, Nadia Comăneci era mândria României. Chiar vorbeam cu Simona (n.r. - Simona Halep) când vedeam acum imaginile de atunci, e incredibil cum putea să stea pe bârnă. E vorba despre antrenament, antrenament, repetiţie şi iar repetiţie, muncă, muncă şi în final totul se împlineşte.

Nadia este un brand pentru România. Ea a dus perfecţiunea în sport. Suntem mândri de ea şi mă bucur că a avut parte de o asemenea gală, organizată foarte bine. Pentru toţi este o sursă de inspiraţie, succesul transmite tuturor un mesaj foarte clar, acela că se poate. Ea a făcut acest lucru, la fel şi ceilalţi mari sportivi ai României. Deci se poate, Nadia este un exemplu!”, a spus Hagi, la Gala Nadia.

Anul 2026 a fost catalogat drept „Anul Nadia Comăneci”, în urma decretului semnat de către șeful statului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”
digi24.ro
image
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Planul de BĂTAIE în cazul DRONEI PRĂBUȘITE la Galați. Decizie-ȘOC! Victimele prezintă arsuri grave
gandul.ro
image
Buldozerele au intrat în centrul Timișoarei! Zona se schimbă
mediafax.ro
image
Dănuț Lupu, atac devastator după postarea lui Tavi Popescu: „Tu la 06:00 dimineaţa postezi cu faţa aia? I-a fugit creierul! Îi curge pe urechea din dreapta”
fanatik.ro
image
Cuvântul folosit de propaganda rusă și de Putin, preluat de AUR și George Simion în comentariile despre drona rusească de la Galați
libertatea.ro
image
„Am fost destul de surprinși”. Ce a scos la iveală analiza resturilor unei rachete Oreșnik lansate asupra Ucrainei în ianuarie
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
"Te opresc imediat. Nu!" Novak Djokovic a cedat în conferință, după ce a fost eliminat de la Roland Garros
digisport.ro
image
Nadia Comăneci, lacrimi de emoție la Gala „Trofeul Perfecțiunii - Nadia 50”
click.ro
image
Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România”, anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Traseul dronei care a explodat pe scara blocului din Galaţi. Ce s-ar fi întâmplat înainte de impact
observatornews.ro
image
Ea este Cristina Buburuzanu, asistenta UPU care a murit într-un accident cumplit. Soțul și fiul, în stare gravă la spital 😢
cancan.ro
image
Calendarul plăților în iunie: pensie, indemnizație de handicap, alocație, burse. Când ajung banii în conturi?
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești superbă”. Cum și-a făcut apariția Cristina Neagu pe faleză
prosport.ro
image
Cum poți scăpa mai repede de suspendarea permisului în 2026. Reguli noi pentru șoferi
playtech.ro
image
Orașul unde a avut loc prima finală a Cupei Campionilor Europeni. ”Colosul”, care astăzi valorează 2.4 miliarde de euro, a câștigat marele trofeu după un meci spectaculos
fanatik.ro
image
76% din manipularea online vine din 10 conturi. Sociolog, despre „România Imună”: „Salut că războiul hibrid este pus pe tapet. Trebuie să discutăm zilnic” VIDEO
ziare.com
image
Presa internațională, "la picioarele" Soranei Cîrstea! Show total la Roland Garros
digisport.ro
image
Cum arată apartamentul din Galați afectat de drona rusească. Fotografii distribuite de Nicușor Dan
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Rusia face un anunț de ultimă oră! Putin ia măsuri după drona căzută la Galați
mediaflux.ro
image
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Adăposturile groazei: cum ajung să trăiască și să moară mii de câini fără stăpân în România
actualitate.net
image
Cozi de până la 6 ore la controlul pașapoartelor în Grecia, înainte de sezon. Aeroportul din Atena, cel mai afectat
click.ro
image
Marea iubire a Sandei Țăranu. Povestea discretă din spatele camerelor care a durat peste 6 decenii: „Eu aveam atunci aproape 17 ani”
click.ro
image
Dinu Maxer și Magdalena Chihaia, criticați după ce au pus-o la zid pe Deea Maxer: „S-a creat ceva aiurea”
click.ro
Diddy Fergie jpg
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva
okmagazine.ro
JLo foto Profimedia jpg
Jennifer Lopez, în lacrimi la TV! Motivul tristeții vedetei are de-a face cu copiii ei
clickpentrufemei.ro
Iancu de Hunedoara luptând împotriva turcilor în Bătălia de la Varna. Litografie de József Marastoni (© Wikimedia Commons)
Inovațiile militare ale lui Iancu de Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ultima apariție a Sandei Țăranu. Cum arăta crainica TVR în urmă cu câteva luni
image
Cozi de până la 6 ore la controlul pașapoartelor în Grecia, înainte de sezon. Aeroportul din Atena, cel mai afectat

OK! Magazine

image
Femeia care a trăit 117 ani a explicat secretul longevității, printre care să stai single și să fii independentă. Ce mânca, de fapt, italianca

Click! Pentru femei

image
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?

Click! Sănătate

image
Aşa arată cancerul la nivelul unghiei!