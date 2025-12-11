Politician pro-rus din Estonia, condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare: cum a ajutat Federația Rusă

Politicianul estonian Aivo Peterson a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare în beneficiul Moscovei. Potrivit tribunalului estonian care a emis condamnarea, Peterson efectuase o călătorie organizată de Rusia în teritoriile ucrainene ocupate.

Tribunalul din Harju a apreciat că Peterson şi colaboratorul său Dmitri Roots, acesta condamnat la 11 ani de închisoare, au „ajutat Federaţia Rusă în activităţile de influenţă contra Estoniei”, scrie Agerpres.

Fost grănicer, Peterson a fondat partidul KOOS („Împreună”). Formațiunea pledează pentru ieşirea Finlandei din NATO, pentru reducerea cheltuielilor de apărare şi pentru protejarea monumentelor din era comunistă în această fostă republică sovietică.

El nu a fost niciodată ales într-o funcţie publică, dar a obţinut un număr semnificativ de voturi la alegerile parlamentare şi europene.

Peterson a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare în beneficiul Moscovei, alături de Roots, fiind acuzat și de încercarea de a crea o organizație de apărare civilă.

Tribunalul a constatat că Peterson efectuase o călătorie, plătită și parțial coordonată de cetățeanul rus Andrei Andronov (condamnat și el la 11 ani de închisoare), în teritoriile ucrainene ocupate.

Scopul călătoriei era înregistrarea unor materiale video ce vizau încurajarea publicului occidental și european de a înceta sprijinul pentru Ucraina, favorizând astfel interesele Rusiei. În plus, Peterson a fost promovat pe canale de televiziune proruse în calitate de candidat.

Toți cei trei condamnați au dreptul de a contesta decizia în apel în termen de 30 de zile.