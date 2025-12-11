search
Măsurile fiscal-bugetare intrate în vigoare la 1 august au dus la scăderea numărului de concedii medicale

0
0
Publicat:

Măsurile fiscal-bugetare, intrate în vigoare la 1 august, care modifică modul de calcul al indemnizațiilor de concediu medical, au determinat o scădere semnificativă a numărului de certificate emise, contribuind la eficientizarea cheltuielilor publice.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

În cadrul pachetului de reformă fiscal-bugetară lansat de Guvern în această vară, Legea 141/2025 introduce reducerea valorii indemnizațiilor pentru concediile medicale și aplicarea unor formule diferite de calcul, în funcție de durata concediului. Autoritățile justifică aceste măsuri prin necesitatea diminuării presiunii asupra bugetului de sănătate, presiune generată de creșterea numărului de zile de concediu acordate fără justificare medicală și de costurile tot mai ridicate ale tratamentelor.

Datele comunicate de Ministerul Sănătății la începutul lunii noiembrie arată că numărul certificatelor medicale emise în perioada iulie-septembrie 2025 a scăzut semnificativ, generând economii importante pentru bugetul alocat plății concediilor medicale, scrie Agerpres.

Totuși, aceste modificări legislative presupun indemnizații mai mici pentru angajați, în cazul concediilor medicale pentru perioade scurte, și generează proceduri administrative mai complicate pentru angajatori. După primele patru luni de la intrarea în vigoare, putem spune că efectele imediate sunt negative atât pentru angajați – prin scăderea veniturilor nete pentru persoanele cu probleme temporare de sănătate, cât și pentru companii – prin complexitatea administrativă care se amplifică”, explică Ioana Zavastin, Payroll Director al TPA România.

Măsurile fiscale actuale vin în completarea modificărilor deja introduse în 2024 privind plata concediilor medicale. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2024, s-a introdus contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS de 10%) în baza de calcul a indemnizațiilor. 

Ulterior, din aprilie 2024, aplicarea acestei contribuții CASS a fost limitată doar la anumite tipuri de concedii (boală obișnuită, carantină și reducerea duratei de lucru), fiind scutite de CASS celelalte tipuri de concedii medicale, precum cele pentru maternitate sau îngrijirea copilului bolnav.

„Anterior, aceste indemnizații erau scutite de la plata CASS, astfel că noul mod de calcul pentru indemnizațiile de concediu medical a redus semnificativ sumele nete primite de angajați în perioada concediului medical. Diminuarea veniturilor nete pentru angajați și povara administrativă pentru angajatori se accentuează prin reglementările introduse în august 2025”, spune Ioana Zavastin.

Cum se calculează indemnizația începând cu 1 august

Potrivit specialistului TPA România, principalele modificări aduse de la 1 august 2025 se referă la indemnizațiile pentru boală obișnuită (cod 01). Până la această dată, indemnizația era fixă, reprezentând 75% din baza de calcul, indiferent de durată.

Citește și: CCR dă undă verde creșterii impozitelor și taxelor în 2026. Explicațiile judecătorilor

Începând cu 1 august 2025, procentul de calcul a devenit diferențiat în funcție de numărul de zile de concediu pe episod de boală: este de 55% din baza de calcul pentru concediile de până la 7 zile, crește la 65% pentru cele între 8 și 14 zile, și revine la 75% doar pentru concediile de peste 15 zile.

Baza de calcul rămâne media veniturilor brute din ultimele șase luni, limitată la echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară.

Această formulă duce la indemnizații mai mici pentru concediile medicale acordate pentru perioade scurte, ceea ce poate descuraja abuzurile, dar totuși afectează veniturile angajaților cu probleme temporare de sănătate.

În practică, gestionarea certificatelor medicale devine astfel o sarcină birocratică și administrativă tot mai împovărătoare pentru angajatori. Deși costurile directe cu plata indemnizațiilor medicale nu sunt mai mari nici în cazul certificatelor medicale succesive, schimbările legislative generează o serie de provocări operaționale și riscuri fiscale suplimentare pentru companii”, spune Ioana Zavastin.

De asemenea, specialiștii TPA România au identificat în practică o serie de situații cu care se confruntă angajatorii. În cazul în care, pe parcursul unui episod de boală, se eliberează un certificat de concediu medical inițial, urmat de unul sau mai multe certificate în continuare, numărul de zile de concediu medical va fi cumulat, iar procentul aplicat asupra bazei de calcul va fi determinat în funcție de numărul total de zile aferente întregului episod de boală.

În situația în care certificatul de concediu medical inițial este emis la sfârșitul lunii și este urmat de un certificat în continuare în luna următoare, numărul total de zile de concediu medical aferente aceluiași episod de boală va crește.

Astfel, în cazul certificatelor medicale succesive emise pentru același episod de boală, procentul se recalculează retroactiv în funcție de durata cumulată a concediului medical. Acest lucru va duce la majorarea procentului aplicat asupra bazei de calcul și, implicit, la recalcularea indemnizației aferente certificatului de concediu medical inițial.

„Departamentele de HR și payroll trebuie să implementeze fluxuri interne clare pentru gestionarea certificatelor medicale. Pentru a evita erorile, procedurile vor fi complexe, urmărind identificarea certificatelor medicale, evidența atentă a continuității episoadelor medicale, operarea recalculului salarial retroactiv, comunicarea cu salariații și informarea transparentă a acestora pentru a preveni nemulțumiri legate de scăderea indemnizațiilor pentru concediile scurte.

În plus, rectificarea statelor de plată și a Declarației 112, în cazul recalculărilor retroactive, poate genera dobânzi și penalități dacă ajustarea fiscală se realizeaza după termenul de raportare. În acest context, angajatorii se confruntă cu o creștere a birocrației și a timpului necesar pentru gestionarea absențelor și pentru procesarea și calcularea salariilor, fapt ce poate avea un impact indirect asupra productivității din cadrul companiei”, concluzionează Ioana Zavastin.

