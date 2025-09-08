search
Sorin Grindeanu susține că PSD nu va accepta soluții impuse în coaliție: „Noi suntem adepții dialogului, nu ai unanimității”

Publicat:

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 8 septembrie, că social-democrații nu vor accepta soluții impuse în cadrul coaliției de guvernare, subliniind că partidul său susține dialogul, nu unanimitatea forțată.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. FOTO: Mediafax
„În această perioadă de trei luni, PSD-ul în niciun caz nu poate fi acuzat că nu a oferit dialog. Am fost tot timpul cei care am mers, am discutat, n-am dat ultimatumuri şi am încercat să găsim soluţii comune în cadrul coaliţiei şi suntem cei care am fost parte activă la dialog. Noi suntem adepţii dialogului, nu ai unanimităţii. De aceea le dau dreptate celor care spun că ar fi bine să fie un fel de dialog în cadrul coaliţiei, nu impuneri de soluţii şi nu unanimităţi”, a declarat Grindeanu la Parlament.

Acesta a atras atenția că impunerea unor măsuri fără consultarea tuturor partidelor nu poate fi considerată un proces real de colaborare: „Dacă cineva încearcă să ne impună anumite soluţii, aceste lucruri, dacă nu sunt parte a unui dialog în care inclusiv soluţiile PSD să fie parte, atunci înseamnă că acela nu e un dialog şi noi trebuie să ne extragem din acest lucru. Iar lucrurile acestea sunt cât se poate de clare în cadrul unei coaliţii. Noi nu trebuie să fim în unanimitate”.

Referindu-se la reforma administrativă, unde s-a vehiculat o reducere de 10% a cheltuielilor, Grindeanu a explicat că PSD participă activ în grupul de lucru care colectează date și analizează soluții: „Se va veni pe finalul săptămânii, vor fi şi întâlniri cu asociaţiile comunelor, oraşelor, municipiilor, consiliilor judeţene. Se va ajunge la o primă formă, care va fi prezentată în public.”

Liderul social-democrat a avertizat, însă, asupra riscului unor reduceri formale care nu generează economii reale:

„Ne cereţi să facem contabiliceşte o reducere de personal, iar costurile se vor vedea în altă parte, la bunuri şi servicii? Pentru că poate să existe primării care au cheltuieli de personal de exemplu pentru administrarea domeniului public, care să fie parte a aparatului propriu a unei primării. În alte părţi poate să fie externalizate aceste lucruri, să fie societăţi comerciale. Vei vedea o scădere de personal dacă te uiţi doar la acel parametru şi o scădere de costuri cu personalul, cu salariile, dar în acelaşi timp, concomitent, vor creşte costurile pe bunuri şi servicii. Şi atunci ce am rezolvat? Nimic. Ideea acestei comisii este de a găsi soluţii prin care să reduci cheltuielile cu 10% pe aceste componente, fiindcă altfel dăm bine pe cârtie, externalizăm absolut tot, dar în acest laşi timp cresc costurile pe bunuri şi servicii şi nu ai rezolvat absolut nimic.”

„Noi suntem un partid cu specific social-democrat, într-o coaliţie de dreapta şi înţelegem să ţinem de principiile care ne definesc. Şi lucrul ăsta nu îl facem astăzi, nu l-am făcut doar ieri ci îl facem de când facem politică. E identitatea noastră, pe care înţelegem din toate punctele de vedere şi cu toate mijloacele şi pârghile să o susţinem. Iar toate aceste acţiuni sunt, dacă vreţi, parte a ceea ce un partid social-democrat (..) trebuie să facă”, a conchis Grindeanu.

