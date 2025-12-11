Chișinăul are prima bursă de energie electrică: beneficii pentru consumatori și business

Chișinăul are prima bursă de energie electrică, aceasta oferind avantaje atât pentru consumatori, cât și pentru business, conform directorului Consiliului de Administrație al ANRE, Constantin Borosan.

Odată cu lansarea primei burse de energie electrică, Chișinăul a reușit să realizeze prima tranzacție cu energie electrică pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU), aceasta având loc pe platforma Operatorului Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM) și fiind efectuată de Societatea pe Acțiuni (SA) Energocom.

„SA Energocom a achiziționat în mod simbolic 1 MWh. Testul are drept scop verificarea operabilității și funcționalității noii piețe, precum și evaluarea modului în care aceasta poate sprijini diversificarea și transparentizarea mecanismelor de achiziție a energiei electrice. Prin această operațiune a fost dat startul unui nou început pentru sectorul energetic național”, au afirmat reprezentanții Ministerului Energiei.

Potrivit responsabililor din cadrul ministerului, PZU „reprezintă un pas esențial în dezvoltarea unui sistem competitiv, sustenabil și aliniat standardelor europene. Funcționarea acesteia permite formarea prețului în mod transparent, în baza cererii și ofertei, în intervale de timp scurte, și va permite inclusiv implementarea tarifelor diferențiate în funcție de oră. Lansarea PZU nu este doar o reformă tehnică, ci și una strategică: contribuie la consolidarea securității energetice a țării, stimulează investițiile în producție și infrastructură și deschide calea pentru cuplarea cu piețele europene de energie”.

Explicațiile lui Constantin Borosan

Actualul director al Consiliului de Administrație al ANRE și fost secretar de stat al Ministerului Energiei de la Chișinău, Constantin Borosan, a ținut să detalieze beneficiile pe care le aduce bursa de energie electrică. Printre acestea se numără faptul că consumatorii pot primi oferte mai avantajoase de la furnizori dacă își adaptează consumul de energie.

„Furnizorii de pe piața liberă pot face oferte pentru consumatori și le pot propune, de exemplu, un preț mai mic față de cel reglementat, dacă aceștia consumă cea mai mare parte din energie la amiază și nu consumă în orele de vârf, prin ajustarea modului de funcționare sau a comportamentului, ori prin schimbarea modului de organizare a proceselor de consum (măsuri de eficiență energetică etc.). Acesta este cel mai mare beneficiu pentru consumatori”, a subliniat Constantin Borosan.

Producătorii de energie electrică pot vinde energia produsă în fiecare oră, vânzarea fiind posibilă în funcție de „cerere și ofertă. Avem circa 1.000 MW de capacitate instalată în energie regenerabilă. Toți sunt potențiali vânzători de energie electrică”.

Iar când piața moldovenească se va conecta la piața energetică unică europeană, prețul energiei electrice la o anumită oră, în aceeași zi, în Republica Moldova și în România va fi același, mai afirmă Constantin Borosan.

„Funcționarea bursei de energie electrică, cu tranzacții realizate în fiecare oră, duce la concurență între participanți, iar concurența conduce la îmbunătățirea calității serviciilor și la reducerea prețurilor. Prețul la energie electrică pe o bursă este format în mod transparent, în condiții de piață și concurență”, a conchis oficialul moldovean.

Îndemnul conducerii Ministerului moldovean al Energiei

Între timp, Chișinăul achiziționează energie electrică de avarie din România, decizia fiind luată pe fondul atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Ministrul moldovean al Energiei, Dorin Junghietu, i-a îndemnat în repetate rânduri pe moldoveni să economisească energia, lucru pe care oamenii l-au făcut, spune el.

,,Dragi moldoveni, vă mulțumesc că ați pus umărul la stabilizarea sistemului energetic. Miercuri, consumul de energie a fost vizibil mai mic şi a fost nevoie de accesarea energiei de avarie doar două ore. Chiar dacă vi se pare că un singur om nu poate schimba lucrurile, fiecare kilowatt/oră economisit contează”, a subliniat Dorin Junghietu într-un mesaj video postat în după amiaza zilei de joi, 11 decembrie, pe pagina sa de Facebook.

În data de 6 decembrie, compania Moldelectrica a anunțat că „a solicitat ajutor de avarie din România”, acțiune care a fost repetată în zilele ce au urmat.