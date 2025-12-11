Accident neobișnuit în Germania: mii de găini au scăpat pe autostradă după ce un camion s-a răsturnat

Mii de găini au ajuns pe o autostradă din Germania după ce camionul în care erau transportate s-a răsturnat, au anunțat autoritățile joi, potrivit agenției DPA.

Accidentul s-a produs în districtul Harz, în apropiere de orașul Magdeburg. „Multe dintre păsări au ajuns pe drum și pe lângă acesta în urma accidentului”, a declarat serviciul local pentru trafic și autostrăzi, citat de Agerpres.

Motivul răsturnării camionului nu a fost încă stabilit, iar o parte dintre găini s-au trezit în libertate după incident.

Intervenția autorităților

Autoritățile veterinare au fost chemate la fața locului pentru a captura păsările, iar la operațiune au participat și pompierii. În timp ce o parte dintre păsări au fost salvate și erau în stare bună, multe dintre ele au fost eutanasiate din cauza rănilor suferite.

Traficul pe autostrada spre Braunschweig a fost perturbat din cauza incidentului. Șoferul camionului nu a fost rănit, a precizat DPA.