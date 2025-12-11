O scenă emoționantă a avut loc în Parlamentul European de la Strasbourg, unde o interpretă a izbucnit în lacrimi în timp ce traducea povestea unui băiat ucrainean de 11 ani. Copilul a povestit cum mama lui a fost ucisă într-un atac cu rachete ordonat de Putin. El însuși a suferit arsuri grave care i-au pus viața în pericol.

Roman Oleksiv avea doar șapte ani în 14 iulie 2022, când vizita un spital din sud-vestul Ucrainei alături de mama sa, Halyna Halina. Trei rachete rusești au lovit clădirea, omorând 24 de persoane și rănind cel puțin 202. Mama băiatului a fost îngropată sub dărâmături, iar băiețelul a povestit cum a putut vedea doar părul ei ieșind dintre bucățile de beton, relatează Daily Mail.

„Aceasta este ultima oară când mi-am văzut mama. Este și ultima oară când am putut să-mi iau rămas bun”, le-a spus el eurodeputaților. În acel moment, interpreta care îi traducea cuvintele în engleză s-a blocat de emoții, și-a șters lacrimile și a fost nevoită să fie înlocuită câteva secunde de un coleg, înainte de a-și relua traducerea.

Roman a explicat că, după explozie, și-a atins pentru ultima dată mama: „Am putut să-i ating părul și să-mi iau rămas bun de la ea”.

Băiatul a suferit arsuri atât de grave încât a petrecut peste 100 de zile în comă și a avut nevoie de 35 de operații. Rănile cauzate de schije și arsura care i-a afectat oasele i-au pus viața în pericol, iar medicii i-au spus inițial că ar putea să nu mai meargă niciodată.

Ulterior, Roman a reușit să sfideze previziunile medicilor. După un an de tratament într-o clinică specializată din Dresda, Germania, a învățat din nou să meargă și s-a întors la marea sa pasiune: dansul sportiv.

Tatăl lui Roman a mărturisit: „Nu știam dacă va mai putea merge, să-și miște mâna sau degetele. Dar datorită muncii medicilor și eforturilor supraomenești ale lui Roman, toate acestea au devenit posibile”.

Mărturia lui Roman Oleksiv a fost prezentată în cadrul unei sesiuni dedicate copiilor ucraineni afectați de război. Copilul a transmis un mesaj de speranță eurodeputaților: „Vreau să vă spun că atunci când suntem împreună, suntem puternici și nu trebuie niciodată să renunțăm. Trebuie să continuăm să ajutăm copiii ucraineni”.

Povestea lui impresionantă a fost documentată în filmul „Romchyk”, realizat de studenți de la Goldsmiths, University of London. Documentarul a fost vizionat inclusiv de regretatul Papa Francisc și a câștigat un premiu la Cambria Film Festival din California.