Băutura fatală: un bărbat de 54 de ani a suferit un AVC după ce a consumat zilnic cantități mari de energizante

Un bărbat de 54 de ani din Marea Britanie, fără probleme de sănătate, a suferit un accident vascular cerebral după ce a consumat zilnic opt băuturi energizante, depășind de trei ori doza zilnică recomandată de cofeină.

Bărbatul, lucrător în depozit, nu fuma, nu consuma alcool și nu avea antecedente medicale semnificative. Totuși, într-o zi, acesta a început să resimtă slăbiciune și amorțeală pe partea stângă, dificultăți la mers, echilibru și vorbire. Familia l-a dus de urgență la o clinică pentru AVC.

„Tensiunea lui arterială era extrem de ridicată-254 cu 150 mmHg- dar arăta complet sănătos. De aceea numim hipertensiunea ucigașul tăcut”, a declarat dr. Sunil Munshi, medic consultant la „Nottingham University Hospitals”, potrivit CNN.

Scanările au arătat că bărbatul suferise un AVC în talamus, ceea ce explica dezechilibrul și problemele motorii.

După internare, pacientul a fost tratat cu cinci medicamente diferite pentru reducerea tensiunii arteriale, care a scăzut inițial la 170 mmHg. Însă, la scurt timp după externare, tensiunea a urcat din nou la 220 mmHg, iar testele nu au indicat nicio cauză aparentă.

Abia după ce bărbatul a mărturisit că obișnuia să consume zilnic opt băuturi energizante, fiecare conținând 160 mg de cofeină, medicii au identificat cauza.

În total, acesta consuma între 1.200 și 1.300 mg de cofeină pe zi, de aproape trei ori mai mult decât limita recomandată de autoritățile din Marea Britanie și SUA, de 400 mg pe zi.

„După ce a renunțat complet la băuturile energizante, tensiunea lui arterială a revenit la valori normale”, a precizat dr. Martha Coyle, autor principal al studiului.

Cu toate acestea, bărbatul rămâne cu sechele ale accidentului vascular, inclusiv amorțeală pe partea stângă a corpului.

Medicii atrag atenția că efectele nocive nu provin doar din cofeină. Energiele moderne conțin și taurină, guarana, ginseng și cantități mari de zahăr, combinații care pot crește tensiunea arterială, provoca aritmii, afectarea vaselor de sânge și formarea cheagurilor.

„Astfel de cazuri nu sunt izolate. Trebuie să fim conștienți de impactul acestor băuturi și să întrebăm pacienții despre consum, mai ales când apar probleme cardiovasculare la vârste tinere”, a mai spus dr. Munshi.