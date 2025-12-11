Caz șocant în Capitală: un adolescent ar fi fost bătut cu „ciocanul de șnițele și făcălețul” de mama vitregă. „Se uita la el cum îi curge sângele”

Un minor de 14 ani din București a ajuns internat la Spitalul Obregia după ce ar fi fost agresat fizic în mod repetat de mama sa vitregă. Polițiștii au efectuat miercuri o percheziție domiciliară, iar femeia a fost dusă la audieri.

Potrivit Poliției Capitalei, incidentul a fost sesizat la 8 decembrie 2025, când polițiștii Secției 24 au fost informați că un băiat de 14 ani ar fi fost agresat de mama sa vitregă, o femeie de 47 de ani.

Surse apropiate anchetei au declarat că minorul ar fi fost bătut „de cel puțin două ori” și lovit cu mai multe obiecte din casă. Femeia l-ar fi lovit „cu ciocanul de șnițele, cu făcălețul peste mâini” și „i-ar fi dat cu polonicul în cap”. În urma agresiunilor, copilului „i-ar fi spart buza”, iar femeia „se uita la el cum îi curge sângele”.

În comunicatul Poliției se arată că „din datele și probele administrate până în prezent a rezultat că femeia l-ar fi amenințat pe minor și l-ar fi agresat fizic, lovindu-l cu diferite obiecte, fapte ce ar fi putut afecta dezvoltarea sa fizică, intelectuală și morală”.

Minorul a fost internat la Spitalul Obregia

Imediat după sesizare, polițiștii au dispus măsuri de protejare a minorului, acesta fiind transportat la o unitate medicală, unde medicii au decis internarea sa. Surse au precizat că băiatul suferise și răni auto-provocate: „se tăia cu cuțitul”, iar mama vitregă „l-ar fi încurajat și l-ar fi pus să se taie mai rău”. Din acest motiv, copilul a fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

Polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului și au emis un ordin de protecție provizoriu atât față de femeia de 47 de ani, cât și față de tatăl minorului. Surse spun că bărbatul nu și-ar fi agresat copilul, însă ordinul a fost emis „pentru că nu l-a protejat”, iar anchetatorii urmează să stabilească dacă acesta va fi extins și pentru „amenințare și rele tratamente”.

Copilul este cunoscut ca fiind un elev foarte bun, având „numai note de 9 și 10” la școală.

Percheziție domiciliară și audieri

În acest context, polițiștii din cadrul DGPMB – Secția 24 au pus în executare miercuri, 11 decembrie 2025, un mandat de percheziție domiciliară la locuința familiei. „Persoana bănuită a fost depistată și condusă la sediul subunității pentru audieri. Față de aceasta urmează a fi dispuse măsurile legale ce se impun”, au transmis reprezentanții Poliției.

Totodată, autoritățile au contactat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru stabilirea măsurilor de protecție adecvate pentru minor.

Cercetările sunt în desfășurare sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru infracțiunile de amenințare, violență în familie și rele tratamente aplicate minorului.

Poliția subliniază că „efectuarea percheziției domiciliare reprezintă o etapă a procesului penal (…) și nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.