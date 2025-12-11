search
Joi, 11 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Război total în sportul românesc! Elisabeta Lipă, atac fără menajamente după declarațiile lui David Popovici

0
0
Publicat:

Elisabeta Lipă a făcut declarații dure, după scandalul premierilor sportivilor, declanșat de dezvăluirile lui David Popovici. Fosta campioană olimpică îi dă dreptate înotătorului și aruncă acuzații dure către președintele ANS, Bogdan Matei.

Elisabeta Lipă a ieșit la atac după scandalul premierilor sportivilor | FOTO Profimedia
Elisabeta Lipă a ieșit la atac după scandalul premierilor sportivilor | FOTO Profimedia

Totul a pornit după ce David Popovici, dublu campion mondial și proaspăt campion olimpic, a mărturisit public că nu și-a primit nici până astăzi banii pe care statul trebuia să îi vireze drept recompensă pentru rezultatele obținute în competițiile internaționale. Aproximativ 50.000 de euro, bani care, potrivit acestuia, ar fi trebuit să ajungă în conturile sale de luni bune. 

Elisabeta Lipă: ”Acești oameni nu muncesc numai opt ore”

Pus în fața valului de critici, Bogdan Matei a dat vina pe „moștenirea financiară” lăsată de fosta administrație și a acuzat-o direct pe Elisabeta Lipă pentru blocajul fondurilor. Fostă mare campioană a respins acuzațiile și a transmis că Matei încearcă să paseze responsabilitatea, în loc să rezolve problema.

Probabil toate aceste atacuri vin pentru că am intrat în politică, numai că am intrat pentru a ajuta sportul. Am fost sportiv, președinte de club și federație și cunosc toate problemele sportului. Am considerat că așa pot ajuta. Pentru noi, HG 1447 e biblia. Îmi vine să plâng când văd că deranjează pentru că premiem bucătarii, ospătarii și când văd cum sunt marginalizate aceste meserii vitale pentru performanță.

Acești oameni nu muncesc numai opt ore. Nu au zile libere sâmbăta sau duminica, vin și la 5 dimineața pentru ca sportivul, vara, să se pregătească devreme, când e răcoare. Trebuie să ai ură la adresa acestor meserii pentru a bagateliza aceste profesii. Sunt mândră pentru că i-am putut ajuta, o dată la patru ani, dar numai pentru că a existat performanță.

Simt că țintă sunt și sponsorii care se asociază cu performanța. Din fericire, ai noștri, care nu sunt puțini, au înțeles că suntem ținta unora care nu au reușit în viață.

De un an și jumătate se vorbește de acele premieri de mă întreb dacă Federația de Canotaj a fost singură la Olimpiadă? Am fost jumătate din delegație, corect, dar au mai fost și alții acolo. Ponderea medaliilor, 66 la sută, a fost adusă de Canotaj, dar nu trebuie să fim atacați pentru că nu îți convine legea. Schimbă legea atunci. E o lege care funcționează de 25 de ani”, a explicat Elisabeta Lipă.

”Sportul nu face performanță dacă nu are alături o echipă puternică”

Elisabeta Lipă nu dă înapoi și își apără oamenii din Federația de Canotaj, în plin scandal legat de primele acordate angajaților. Totul a izbucnit după ce Curtea de Conturi a descoperit că aproape 500.000 de euro ar fi fost plătiți nejustificat către o parte dintre salariații federației.

Fosta mare campioană nu doar că respinge acuzațiile, dar susține ferm că oamenii din canotaj merită fiecare ban. Lipă subliniază că această disciplină este, an de an, motorul medaliilor pentru România, iar munca din spatele rezultatelor rămâne invizibilă pentru cei care privesc lucrurile doar din birou.

Dacă nu mai vreți performanță, scoateți canotajul și să vedem ce facem la Olimpiada din 2028. Domnul Constantin Bogdan Matei spune că ANS nu va oferi asemenea premieri în mandatul lui. Probabil și-a propus să rămână acolo până în 2028. Foarte bine, dar numai așa poate da sau nu premieri.

Pentru că se dau numai după Olimpiadă. În plus, aveam pretenția că știe că ANS nu poate oferi aceste premieri bucătarilor, ospătarilor, pentru că nu are atribuții în acest sens. Poate acum, de sărbători, pune mâna să citească HG-ul. Un lider al sportului trebuie să știe că sportul nu face performanță dacă nu are alături o echipă puternică.

Îl invit o zi în cantonamentul nostru pentru a vedea ce rol au cei bagatelizați. Care uneori vin noaptea pentru că s-a spart o țeavă. Care sacrifică și familiile pentru a sta alături de sportivi. Plâng când văd oameni de sport care vorbesc așa despre ei.

Se încearcă eliminarea acestor premieri. Este o inițiativă legislativă votată în Senat, acolo unde sunt foști miniștri din sport care și ei au acordat aceste premieri, dar care acum spun că numai sportivul trebuie premiat”, a mai precizat Elisabeta Lipă.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile Recorder sunt adevărate: „Suntem terorizați”
digi24.ro
image
Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care ninge începând de mâine, 12 decembrie. Anunțul făcut de meteorologi
gandul.ro
image
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
mediafax.ro
image
Dan Șucu a rupt tăcerea despre momentul în care l-a vrut pe Cristi Chivu antrenor la Rapid. Tehnicianul ar fi fost șocat
fanatik.ro
image
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
libertatea.ro
image
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
La 22 de ani, s-a mutat în Moldova și nu i-a venit să creadă ce a văzut: ”La mall, la toaletă, era doar o gaură în podea”
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
antena3.ro
image
Joburi pentru cei fără studii superioare. Salariile pornesc de la 3.500 de lei
observatornews.ro
image
ULTIMUL mesaj trimis de Ana, românca moartă în Tenerife. Cu cine a vorbit înainte de tragedie
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
prosport.ro
image
Cine este şi ce AVERE are Raluca Moroșanu, judecătorul care a făcut declaraţii neaşteptate la Curtea de Apel Bucureşti
playtech.ro
image
„Dacă ar putea, m-ar arunca din țară!”. Elisabeta Lipă a ieșit la atac după ce David Popovici a anunțat că nu și-a primit banii de la ANS
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
„Supergripa” ajunge în România! Care este primul simptom
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
romaniatv.net
image
Ilie Bolojan anunță creșterea vârstei de pensionare peste tot: Nu mai putem să susținem pensionari la 48, 50, 52 de ani
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
click.ro
image
Imagini rare cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce ar fi găzduiți într-o proprietate izolată din pădure
click.ro
image
Narcisa Suciu, despre alegerea de a face un copil cu un bărbat căsătorit. Cum se înțelege în prezent cu Daniel, tatăl fiicei sale
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
Rulada cu gem de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1744930400 jpg
Ruladă cu gem de fructe de pădure, deliciul surpriză care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
Vijayanagara jpg
Cei 10 cei mai mari împărați și regi războinici ai Indiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”

OK! Magazine

image
Mărturie-șoc: „Am fost angajat de Regele Charles pentru un eveniment important și nu mi-a venit să cred ce mi-a spus”

Click! Pentru femei

image
Ea nu și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace! De ce-a refuzat Regina Elisabeta prestigiosul premiu?

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani