search
Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Analiză Se rupe coaliția din cauza alegerilor în București? Nicușor Dan, mai aproape de dorința PSD SURSE

0
0
Publicat:

Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea duce la ruperea coaliției de guvernare. Este îngrijorarea exprimată chiar de președintele Nicușor Dan în discuțiile cu liderii PSD, PNL și USR, susțin surse politice pentru Adevărul.

Nicușor Dan/FOTO: AFP
Nicușor Dan/FOTO: AFP

Șeful statului ar vrea ca următorul primar general să fie fostul lider USR Cătălin Drulă, însă, la discuțiile interne, s-a poziționat de partea PSD, care vrea să împingă alegerile până în primăvara anului viitor sau chiar până în 2028, susțin sursele citate. În funcție de data alegerilor, PSD îl va arunca în luptă fie pe Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, fie pe Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2.

Alegerile pentru primăria Capitalei sunt momentan blocate, în condițiile în care nu există consens în coaliția de guvernare. În prima fază, președintele Nicușor Dan și Ilie Bolojan au căzut de acord ca scrutinul să fie programat în toamnă, iar PNL și USR să aibă candidat comun: pe fostul președinte USR Cătălin Drulă. USR e partidul care a obținut cel mai mare scor în București la alegerile locale de anul trecut.

În schimb, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut ca alegerile să fie organizate cel mai devreme în primăvara anului viitor. Motivul? PSD va organiza un congres în această toamnă pentru a alege un președinte cu puteri depline, iar lupta internă este foarte strânsă între Sorin Grindeanu și Titus Corlățean. Prin urmare, liderii PSD nu vor să lupte pe două fronturi: și în campania pentru București, și în campania internă.

Liderii USR au cerut și în ultima ședință a coaliției ca alegerile să fie organizate în luna noiembrie, însă nici premierul Ilie Bolojan, nici președintele Nicușor Dan nu au fost total de acord, susțin sursele citate. Șeful statului le-a transmis celor din USR că există riscul căderii guvernului în cazul în care Bolojan fixează data alegerilor fără acordul PSD.

Chiar dacă PSD nu iese oficial de la guvernare, se va comporta de parcă ar fi în opoziție, mai ales dacă PNL și USR merg cu candidat comun. Practic, candidatul PSD se va lupta cu candidatul dreptei pentru fotoliul de primar general. AUR nu are o tracțiune foarte mare în Capitală”, explică unul dintre liderii coaliției de guvernare pentru Adevărul.

Nicușor Dan, mai aproape de varianta PSD privind data alegerilor

Astfel, în acest moment, președintele Nicușor Dan este mai aproape de dorința PSD, prin care alegerile ar trebui împinse anul viitor. De asemenea, alte voci din PSD susțin că alegerile ar trebui organizate în 2028, la termen, iar până atunci să rămână în funcție primarul general interimar, liberalul Stelian Bujduveanu.

Până acum avem următoarele certitudini: Nicușor Dan și-l dorește pe Cătălin Drulă ca succesor. A arătat-o și public, ne-a transmis și nouă în coaliție. Însă în același timp nu vrea să intre în război cu PSD. Are o relație bună cu Grindeanu, care e favorit să rămâne președinte la PSD. Pe scurt, trebuie să împace și capra, și varza. Bolojan l-ar vrea pe Ciprian Ciucu primar general, dar Ciucu nu are susținerea lui Nicușor Dan și nici măcar a organizației PNL București, din care face parte”, susțin sursele citate.

Sorin Grindeanu încearcă să-l convingă pe Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, să intre în cursa pentru București. Însă Băluță ezită, pe motiv ca dreapta va avea candidat comun, iar șansele sale de reușită ar scădea masiv. Ca variantă de rezervă, PsD l-ar putea runda în lupta pe Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2. Chiar dacă ar pierde competiția pentru Primăria Capitalei, Hopincă ar rămâne în continuare edil în Sectorul 2.

În acest timp, președintele Nicușor Dan încearcă să negocieze o soluție de compromis: alegerile să fie organizate în primăvară, după dorința PSD, însă PNL și USR să susțină candidatura lui Cătălin Drulă, susțin sursele citate. O decizie finală urmează să fie luată în următoarele două săptămâni.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător
digi24.ro
image
Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5
stirileprotv.ro
image
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
La 37 de ani, Cristina Neagu a făcut marele anunț. „Nu am niciun regret, a fost cea mai potrivită decizie”
fanatik.ro
image
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească obiectivele din județ: „Bravo lor, băieți deștepți!”
libertatea.ro
image
VIDEO „Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Leo Messi i-a spus-o în față: "Nu calci la națională cât timp sunt eu aici!"
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
antena3.ro
image
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
observatornews.ro
image
Feli Donose, operată de urgență! Cântăreața și-a anulat toate concertele: 'Mă durea foarte, foarte tare
cancan.ro
image
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
prosport.ro
image
Când intră a doua tranșă de bani pe cardurile sociale în 2025. Anunțul a fost făcut de ministrul Investițiilor
playtech.ro
image
Lovitură pentru Mircea Lucescu! Louis Munteanu ratează meciul cu Cipru. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Furtună” după gestul lui Rațiu care nu s-a văzut la TV: ”Pentru mine, nu mai există”
digisport.ro
image
Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom
stiripesurse.ro
image
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
kanald.ro
image
O elevă ia bacalaureatul la 9 ani și rescrie limitele...
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Ireal! Cabiria Morgenstern i-a dăruit un copil unui bărbat care ar putea să-i fie bunic! Este un celebru actor
romaniatv.net
image
O mare bancă dispare din România. Clienții nu vor mai putea folosi cardurile și conturile
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”
click.ro
image
Serialul de pe Netflix care face senzație în întreaga lume. S-a lansat pe 29 august, dar a ajuns în top în 14 țări
click.ro
image
„Am fost mare vagaboandă”. Replica cu care Stela Popescu a șocat înainte să moară! Ce făcea, de fapt, în tinerețe
click.ro
Prințesa Leonor cu Regele Felipe al Spaniei profimedia 1027876969 jpg
Regele Felipe al Spaniei mai are o fiică secretă? „Se spunea că e blondă și că semăna cu el”
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii, noroc dublu în următoarele 24 de zile. Se deschide o etapă prosperă, Săgetătorii și Capricornii culeg cele mai multe roade și sunt printre cele mai favorizate zodii
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”

OK! Magazine

image
Doliu la Palatul regal. Elegantă și stilată, verișoara Elisabetei a fost regina inimilor cu mult înaintea Prințesei Diana

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică