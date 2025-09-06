Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea duce la ruperea coaliției de guvernare. Este îngrijorarea exprimată chiar de președintele Nicușor Dan în discuțiile cu liderii PSD, PNL și USR, susțin surse politice pentru Adevărul.

Șeful statului ar vrea ca următorul primar general să fie fostul lider USR Cătălin Drulă, însă, la discuțiile interne, s-a poziționat de partea PSD, care vrea să împingă alegerile până în primăvara anului viitor sau chiar până în 2028, susțin sursele citate. În funcție de data alegerilor, PSD îl va arunca în luptă fie pe Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, fie pe Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2.

Alegerile pentru primăria Capitalei sunt momentan blocate, în condițiile în care nu există consens în coaliția de guvernare. În prima fază, președintele Nicușor Dan și Ilie Bolojan au căzut de acord ca scrutinul să fie programat în toamnă, iar PNL și USR să aibă candidat comun: pe fostul președinte USR Cătălin Drulă. USR e partidul care a obținut cel mai mare scor în București la alegerile locale de anul trecut.

În schimb, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut ca alegerile să fie organizate cel mai devreme în primăvara anului viitor. Motivul? PSD va organiza un congres în această toamnă pentru a alege un președinte cu puteri depline, iar lupta internă este foarte strânsă între Sorin Grindeanu și Titus Corlățean. Prin urmare, liderii PSD nu vor să lupte pe două fronturi: și în campania pentru București, și în campania internă.

Liderii USR au cerut și în ultima ședință a coaliției ca alegerile să fie organizate în luna noiembrie, însă nici premierul Ilie Bolojan, nici președintele Nicușor Dan nu au fost total de acord, susțin sursele citate. Șeful statului le-a transmis celor din USR că există riscul căderii guvernului în cazul în care Bolojan fixează data alegerilor fără acordul PSD.

„Chiar dacă PSD nu iese oficial de la guvernare, se va comporta de parcă ar fi în opoziție, mai ales dacă PNL și USR merg cu candidat comun. Practic, candidatul PSD se va lupta cu candidatul dreptei pentru fotoliul de primar general. AUR nu are o tracțiune foarte mare în Capitală”, explică unul dintre liderii coaliției de guvernare pentru Adevărul.

Nicușor Dan, mai aproape de varianta PSD privind data alegerilor

Astfel, în acest moment, președintele Nicușor Dan este mai aproape de dorința PSD, prin care alegerile ar trebui împinse anul viitor. De asemenea, alte voci din PSD susțin că alegerile ar trebui organizate în 2028, la termen, iar până atunci să rămână în funcție primarul general interimar, liberalul Stelian Bujduveanu.

„Până acum avem următoarele certitudini: Nicușor Dan și-l dorește pe Cătălin Drulă ca succesor. A arătat-o și public, ne-a transmis și nouă în coaliție. Însă în același timp nu vrea să intre în război cu PSD. Are o relație bună cu Grindeanu, care e favorit să rămâne președinte la PSD. Pe scurt, trebuie să împace și capra, și varza. Bolojan l-ar vrea pe Ciprian Ciucu primar general, dar Ciucu nu are susținerea lui Nicușor Dan și nici măcar a organizației PNL București, din care face parte”, susțin sursele citate.

Sorin Grindeanu încearcă să-l convingă pe Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, să intre în cursa pentru București. Însă Băluță ezită, pe motiv ca dreapta va avea candidat comun, iar șansele sale de reușită ar scădea masiv. Ca variantă de rezervă, PsD l-ar putea runda în lupta pe Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2. Chiar dacă ar pierde competiția pentru Primăria Capitalei, Hopincă ar rămâne în continuare edil în Sectorul 2.

În acest timp, președintele Nicușor Dan încearcă să negocieze o soluție de compromis: alegerile să fie organizate în primăvară, după dorința PSD, însă PNL și USR să susțină candidatura lui Cătălin Drulă, susțin sursele citate. O decizie finală urmează să fie luată în următoarele două săptămâni.