Un jucător de tenis francez și-a distrus cariera, după ce a fost suspendat pentru 20 de ani. Ce „crimă” sportivă a comis

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) l-a suspendat pe francezul Quentin Folliot, jucător de tenis, pentru 20 de ani. Pe 31 decembrie, Folliot împlinește vârsta de 27 de ani.

Fostul număr 488 mondial a fost, de asemenea, amendat cu 70.000 de dolari și obligat să ramburseze peste 44.000 de dolari, după ce a comis 27 de încălcări ale Programului Anticorupție din Tenis.

Conform anchetei ITIA, tânărul era o figură centrală într-o rețea de jucători care operau în numele unei organizații de aranjare a meciurilor.

Quentin este al șaselea jucător de tenis sancționat în urma anchetei, după cazurile lui Jaimee Floyd-Angele, Paul Valsecchi, Luc Fomba, Lucas Bouquet și Enzo Rimoli.

Folliot, care a ajuns pe locul 488 în clasamentul mondial în august 2022, a fost acuzat de manipularea rezultatului meciurilor, primirea de mită pentru a evita depunerea tuturor eforturilor în scopuri de pariere, oferirea de bani altor jucători pentru a truca meciuri, furnizarea de informații, conspirația la comiterea de acte de corupție și necooperarea cu ancheta ITIA, inclusiv distrugerea probelor.

Acuzațiile au fost confirmate pentru 10 din cele 11 meciuri aflate sub controlul ITIA. Cu toate acestea, cele referitoare la un meci de dublu din ianuarie 2024 au fost abandonate.

Hotărârea îl descrie pe Folliot ca fiind „un pion al unei organizații criminale mai mari, care recrutează alți jucători și încearcă să înrădăcineze și mai mult corupția în circuitele profesionale”.

Folliot fusese suspendat provizoriu începând cu 17 mai 2024, iar interdicția sa va expira pe 16 mai 2044.

În această perioadă, nu va putea juca, antrena sau participa la niciun eveniment de tenis autorizat sau sancționat de membrii ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Federația Franceză de Tenis, Wimbledon și USTA) sau de orice asociație națională.