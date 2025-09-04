search
Joi, 4 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ștefan Pălărie (USR), atac la AUR: „George Simion se smiorcăie că duminică va trebui să vină la serviciu”

0
0
Publicat:

Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a criticat joi atitudinea AUR, acuzând partidul condus de George Simion de „gesturi populiste” și de lipsă de interes pentru reformă.

Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a criticat atitudinea AUR FOTO: Arhivă
Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a criticat atitudinea AUR FOTO: Arhivă

Prin gesturile populiste de astăzi, AUR nu vrea reformă, este în contrasens direct cu populaţia. O populaţie care cere un stat prietenos cu cetăţeanul, un stat prietenos cu mediul de afaceri, în care birocraţia dispare şi nu un stat captiv sinecurilor şi baronilor locali. AUR nu face decât ceea ce ne-a obişnuit, dând din numeri nonşalant şi spunând că este doar pur marketing politic. Este acelaşi lucru şi astăzi, cu citirea acestor moţiuni de cenzură, împotriva unor pachete de măsuri care fac bine României”, a declarat Ştefan Pălărie la Parlament, citat de News.ro.

Liderul USR a ironizat nemulțumirile lui George Simion legate de programul de duminică: „George Simion se smiorcăie că duminică va trebui să vină la serviciu, o zi obişnuită, în care pe procedură se vor dezbate şi se vor vota cele patru moţiuni depuse astăzi”.

„USR susţine eliminarea risipei banului public”

Pălărie a subliniat că formaţiunea sa rămâne consecventă în susţinerea măsurilor de reformă: „USR face ceea ce a făcut de fiecare dată. Propune şi susţine, inclusiv în guvern, măsurile pe care premierul Ilie Bolojan le-a iniţiat, iniţiază şi susţine, prin măsurile colegilor mei, Radu Miruţă la Economie şi Diana Buzoianu la Mediu, dar nu numai, pe tot ceea ce înseamnă eliminarea risipei banului public”

El a avertizat că statul nu mai poate continua să cheltuiască în acelaşi ritm, în timp ce rămâne neprietenos cu cetăţenii: „Continuând să cheltuim în ritmul acesta banii, nici măcar un TVA de 50% [...] nu poate să mai existe acest stat. Pentru acest motiv, în mod evident, USR, alături de colegii de guvernare, vor veni, vor dezbate şi vor susţine guvernul în faţa acestor moţiuni de cenzură”.

Explicaţia privind împărţirea pachetului legislativ

Senatorul USR a explicat şi de ce pachetul de reforme a fost divizat: „Motivul pentru care acest pachet a fost despărţit în mai multe pachete a fost un lucru corect de făcut, pe principiul unei nave care îşi compartimentalizează cala pentru a nu avea o problemă generală. Eu cred că toate pachetele au fost scrise cu simţul răspunderii şi cu intenţia ca ele să nu cadă, ci dimpotrivă să intre în vigoare de îndată ce moţiunile sunt respinse şi de asemenea sesizările la CCR sunt respinse”.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs
digi24.ro
image
Un preot i-a certat pe părinții unui bebeluș că nu l-au hrănit înainte să ajungă la biserică, pentru a fi botezat, în Iași
stirileprotv.ro
image
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
gandul.ro
image
Cum pot consumatorii să aleagă furnizori mai ieftini de energie electrică. Procedura este gratuită, explică Ivan
mediafax.ro
image
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
fanatik.ro
image
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
libertatea.ro
image
VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a fost reținut de polițiști
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Gabi Torje, primul care a reacționat după transferul lui Ianis Hagi: "Foarte mulți bani!"
digisport.ro
image
Concedieri fără reformă – metoda Bolojan
stiripesurse.ro
image
Lovitură de teatru în cazul Denisei, românca moartă din Italia. Ce cred acum anchetatorii despre principalul suspect
antena3.ro
image
Cum reduci riscul la investiţiile speculative. Guda: "Dacă te uiți la un ETF pe criptomonede, te ia amețeala"
observatornews.ro
image
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Semnul ciudat care a apărut pe genţile frigorifice ale livratorilor din Bucureşti. Ce înseamnă şi de ce îl scriu?
playtech.ro
image
Culisele uluitoare ale transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: „Mititelu a negociat direct cu Surkis”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A apărat un penalty și peste câteva secunde a murit! Imagini cu puternic impact emoțional
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
UPDATE Cel puțin 17 morți și 21 de răniți după ce un funicular a deraiat în Lisabona. Anunțul MAE despre români
kanald.ro
image
Anunțul de la RetuRO pentru toți românii despre recuperarea garanției pentru ambalaje. Ce se schimbă pentru consumatori
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
💔Încă o veste ȘOCANTĂ în showbizul românesc! 🤯 Alt cuplu s-a DESPĂRȚIT! Artistul tocmai își ceruse iubita în căsătorie și se pregăteau de nuntă!
romaniatv.net
image
Bani gratis pentru românii care depun dosarul la AFIR!
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
De ce tot amână Prodanca nunta cu Ronald Gavril? „Nu-l mai vedeți!”
click.ro
image
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
click.ro
image
Divinitatea va fi alături de două zodii începând cu 8 septembrie. Este ziua zero, multe lucruri se schimbă, iar o perioadă cu adevărat înfloritoare începe
click.ro
Kate Middleton și William profimedia jpg
Schimbarea la față după vacanță. Kate Middleton, prima apariție după două luni, cu o coafură care ridică semne de întrebare
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
resize 1440 960 jpg
Arheologii descoperă o inscripție veche bulgară și numeroase artefacte la săpăturile cetății Nikopol
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Eclipsa de Lună din 7 septembrie. Ce schimbări aduce pentru fiecare zodie. Semnul zodiacal ce va trage lozul câștigător
image
De ce tot amână Prodanca nunta cu Ronald Gavril? „Nu-l mai vedeți!”

OK! Magazine

image
Schimbarea la față după vacanță. Kate Middleton, prima apariție după două luni, cu o coafură care ridică semne de întrebare

Click! Pentru femei

image
„Prieteni cu beneficii”. Ce presupune acest aranjament intim dintre Harry Style și Zoe Kravitz?

Click! Sănătate

image
Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie aduce schimbări profunde: 2 zodii vor fi foarte afectate