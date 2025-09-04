Ștefan Pălărie (USR), atac la AUR: „George Simion se smiorcăie că duminică va trebui să vină la serviciu”

Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a criticat joi atitudinea AUR, acuzând partidul condus de George Simion de „gesturi populiste” și de lipsă de interes pentru reformă.

„Prin gesturile populiste de astăzi, AUR nu vrea reformă, este în contrasens direct cu populaţia. O populaţie care cere un stat prietenos cu cetăţeanul, un stat prietenos cu mediul de afaceri, în care birocraţia dispare şi nu un stat captiv sinecurilor şi baronilor locali. AUR nu face decât ceea ce ne-a obişnuit, dând din numeri nonşalant şi spunând că este doar pur marketing politic. Este acelaşi lucru şi astăzi, cu citirea acestor moţiuni de cenzură, împotriva unor pachete de măsuri care fac bine României”, a declarat Ştefan Pălărie la Parlament, citat de News.ro.

Liderul USR a ironizat nemulțumirile lui George Simion legate de programul de duminică: „George Simion se smiorcăie că duminică va trebui să vină la serviciu, o zi obişnuită, în care pe procedură se vor dezbate şi se vor vota cele patru moţiuni depuse astăzi”.

„USR susţine eliminarea risipei banului public”

Pălărie a subliniat că formaţiunea sa rămâne consecventă în susţinerea măsurilor de reformă: „USR face ceea ce a făcut de fiecare dată. Propune şi susţine, inclusiv în guvern, măsurile pe care premierul Ilie Bolojan le-a iniţiat, iniţiază şi susţine, prin măsurile colegilor mei, Radu Miruţă la Economie şi Diana Buzoianu la Mediu, dar nu numai, pe tot ceea ce înseamnă eliminarea risipei banului public”.

El a avertizat că statul nu mai poate continua să cheltuiască în acelaşi ritm, în timp ce rămâne neprietenos cu cetăţenii: „Continuând să cheltuim în ritmul acesta banii, nici măcar un TVA de 50% [...] nu poate să mai existe acest stat. Pentru acest motiv, în mod evident, USR, alături de colegii de guvernare, vor veni, vor dezbate şi vor susţine guvernul în faţa acestor moţiuni de cenzură”.

Explicaţia privind împărţirea pachetului legislativ

Senatorul USR a explicat şi de ce pachetul de reforme a fost divizat: „Motivul pentru care acest pachet a fost despărţit în mai multe pachete a fost un lucru corect de făcut, pe principiul unei nave care îşi compartimentalizează cala pentru a nu avea o problemă generală. Eu cred că toate pachetele au fost scrise cu simţul răspunderii şi cu intenţia ca ele să nu cadă, ci dimpotrivă să intre în vigoare de îndată ce moţiunile sunt respinse şi de asemenea sesizările la CCR sunt respinse”.