O deputată aleasă pe listele AUR s-a înscris în grupul PNL: „E o decizie personală”

Deputata Andreea-Firuţa Neacșu a anunțat, miercuri, în Biroul permanent, că va activa în grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.

Deputata Andreea-Firuța Neacșu a informat miercuri conducerea Parlamentului că se va alătura grupului parlamentar al Partidului Național Liberal (PNL).

În 23 iunie, Andreea-Firuţa Neacşu şi-a depus demisia din Alianţa pentru Unirea Românilor şi a activat, până în prezent, ca deputat neafiliat.

„Această decizie este una personală, rezultatul unei analize atente, fără a implica dezacorduri politice sau divergențe față de colegii alături de care am lucrat până acum", preciza ea, la momentul demisiei din AUR.

Andreea-Firuţa Neacşu este deputat de Neamţ şi a fost aleasă pe listele electorale al Alianţei pentru Unirea Românilor.

Deputata face parte din două comisii din Camera Deputaților: Comisia pentru politcă externă și Comisia pentru afaceri europene.