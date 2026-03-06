Camera Reprezentanților a respins rezoluția ce limita puterile lui Trump în războiul cu Iranul

Camera Reprezentanților din SUA a respins joi o rezoluție care limita puterile președintelui Donald Trump în războiul cu Iranul. Cu o zi în urmă, Senatul a refuzat, de asemenea, să adopte o inițiativă similară.

Aleșii au respins, cu 219 voturi contra 212, un proiect de lege introdus de republicanul Thomas Massie şi democratul Ro Khanna, care l-ar fi obligat pe președintele american să obțină autorizația Congresului înainte de a continua războiul împotriva Teheranului, scrie Agerpres.

În faţa unui preşedinte care a extins controlul executivului asupra legislativului de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie 2025, numeroşi parlamentari democrați asigură că doresc să reafirme autoritatea Congresului, singurul organism împuternicit de Constituţia Statelor Unite să declare război.

„Republicanii au avut ocazia să facă ceva ce ar fi fost extrem de popular: să spună nu războiului lui Trump”, a subliniat liderul minorităţii democrate din Senat, Chuck Schumer, într-un discurs susţinut joi în faţa Camerei Reprezentanţilor.

Deşi Congresul este singurul organism autorizat să declare război, o lege din 1973 îi permite preşedintelui să lanseze o intervenţie militară limitată ca răspuns la o situaţie de urgenţă creată de un atac împotriva Statelor Unite.

Chiar dacă ar fi fost adoptat, textul probabil nu ar fi supravieţuit unui veto prezidenţial, deoarece ulterior i-ar fi fost necesară o majoritate de două treimi în ambele camere.

Războiul din Orientul Mijlociu a început sâmbătă, 28 februarie 2026, când Statele Unite și Israelul au lansat un atac militar coordonat asupra Iranului, vizând infrastructura militară și lideri cheie, ceea ce a dus la o escaladare rapidă a ostilităților și la riposta iraniană cu rachete și drone în regiune.