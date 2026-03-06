search
Cum poți economisi bani când cumperi alimente. Metoda care dă rezultate

0
0
Publicat:

Economisirea la cumpărăturile de alimente poate părea complicată, mai ales când tendința e să cumperi impulsiv sau să mănânci des în oraș. Un internaut a găsit o soluție foarte simplă și eficientă, prin care și-a redus semnificativ cheltuielile și a început să folosească mai bine alimentele pe care deja le avea prin casă.

Coș plinn cu alimente
Economisirea la cumpărăturile de alimente poate părea complicată. Foto Shutterstock

Cheltuielile cu alimentele pot fi o parte importantă din bugetul unei familii, iar găsirea unor metode eficiente de a economisi devine o prioritate pentru mulți, scrie Click, prezentând postarea unui internaut de pe Reddit care arată că planificarea cumpărăturilor și folosirea la maximum a resurselor disponibile acasă se dovedește a fi o soluție simplă și surprinzător de eficientă:

„Așa mi-am redus discret factura la alimente. Nu mai țin minte cine a postat inițial, dar cu câteva luni în urmă cineva a sugerat pe aici să «te uiți mai întâi în cămară și congelator» înainte de a face lista de cumpărături. A devenit metoda mea preferată!

Practic, te uiți la ce ai deja, îți construiești mesele în jurul acelor ingrediente și apoi cumperi doar ce completează lipsurile. Atât de simplu și pare intuitiv, dar pentru mine nu a fost.

Fac asta de aproximativ o lună și cheltuielile cu alimentele au scăzut mai mult decât mă așteptam. În plus, arunc mai puțin și cumpăr mai puține «extra» pentru că deja am planificat mesele în jurul ingredientelor disponibile. De asemenea, m-a forțat să folosesc lucrurile rătăcite în congelator și acele resturi din cămară care stăteau acolo de o veșnicie. Am realizat că aveam mult mai multe mese pregătite în bucătărie decât credeam.

Deci, oricine a împărtășit inițial acest sfat, mulțumesc. Chiar a făcut o diferență. Și dacă cineva mai încearcă să reducă costurile alimentelor, acesta e un sfat simplu care chiar funcționează”.

Alt utilizator Reddit a comentat experiența, adăugând perspective diferite și sfaturi utile:

„Probabil e o opinie nepopulară, dar eu cred că planificarea meselor nu e singura cale să economisești. Dacă alegi proteinele care sunt la ofertă, asta e ceea ce chiar economisește bani. Trebuie să pornești de la ce ai deja în congelator. Doar să creezi meniul săptămânal pe baza unei liste nu garantează cele mai bune prețuri”.

Unii au explicat că metoda funcționează mai bine pentru cei care sunt deja obișnuiți să gătească:

„Dacă cineva e la început cu gătitul și se duce la magazin fără plan, apoi ajunge acasă cu ce i-a poftit copilul sau cu o grămadă de chestii care arătau bine, atunci planificarea meselor e un punct bun de start. Reduce achizițiile impulsive, salvează alimentele care altfel s-ar strica și pe termen lung ajută să devii mai bun la gătit. Mulți nu pornesc de la acest punct, ei deja ies la restaurant sau comandă des. Mai târziu pot să adopte un stil mai liber de planificare sau să continue planificarea bazată pe proteinele la preț bun”.

