Escrocheria care a păcălit o femeie de afaceri să transfere 100.000 de euro unor falși inspectori ANAF

O femeie de afaceri din Alba Iulia a căzut victimă unei înșelătorii bine puse la punct, după ce mai multe persoane care s-au dat drept reprezentanți ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ai unei bănci au convins-o să facă mai multe transferuri bancare. Sub pretextul că firma ei are de recuperat bani de la stat, escrocii au determinat-o să vireze peste 100.000 de euro în conturi controlate de aceștia.

Potrivit unui comunicat transmis joi, 5 martie, de Inspectoratul de Poliție Județean Alba, cazul scoate în evidență un nou tip de fraudă care folosește identitatea unor instituții oficiale pentru a câștiga încrederea victimelor.

„Povestea unei femei, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Alba Iulia, trage un semnal de alarmă asupra unui nou tip de fraudă. Răufăcătorii se folosesc de identitatea unor instituții precum ANAF sau a unor unități bancare pentru a convinge victimele să transfere bani în conturile indicate de aceștia”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Femeia a fost contactată inițial de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai ANAF. Aceștia i-au spus că firma pe care o administrează ar avea de recuperat o sumă de bani achitată către stat la sfârșitul anului 2025. În continuare, escrocii i-au explicat că va fi contactată de un reprezentant al unei bănci, care o va ajuta să finalizeze procedura pentru recuperarea banilor.

Transferuri făcute după indicațiile „băncii”

La scurt timp după discuția cu presupusul inspector ANAF, femeia a fost sunată de o altă persoană, care s-a prezentat drept reprezentant al unei unități bancare și i-a confirmat informațiile primite anterior.

„Ulterior, femeia a fost contactată de un presupus reprezentant al unei unități bancare, fiindu-i confirmate toate aspectele discutate cu reprezentatul ANAF. În continuare, persoana vătămată a urmat pașii indicați de acesta și a efectuat mai multe operațiuni financiare din contul societății pe care aceasta o administrează, prejudiciul creat fiind de peste 100.000 de euro”, se arată în comunicatul poliției.

Banii au fost recuperați aproape integral

Potrivit publicației Alba24, după ce și-a dat seama că a fost victima unei înșelătorii, femeia a alertat imediat Poliția. În urma investigațiilor desfășurate de oamenii legii, o mare parte din bani a fost recuperată.

„În urma activităților investigativ-operative, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au reușit recuperarea aproape integrală a sumei pierdute”, au precizat reprezentanții IPJ Alba.

Polițiștii atrag atenția că astfel de fraude devin tot mai frecvente și recomandă prudență în cazul apelurilor sau mesajelor primite de la persoane care pretind că reprezintă instituții oficiale.

„Dacă primiți un astfel de apel, închideți imediat și verificați informațiile doar prin canalele oficiale! Dacă ați fost contactat sau ați suferit un prejudiciu, anunțați-ne imediat”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.