Dominic Fritz, despre reforma administrației locale: „Îl susținem pe Ilie Bolojan în această cură de slăbire”

Blocajul politic privind reforma administrației locale continuă, însă liderul USR, Dominic Fritz, subliniază că toți membrii Coaliției sunt de acord cu reducerea numărului de bugetari. În același timp, există dezbateri intense despre modul în care vor fi aplicate aceste reduceri.

Dominic Fritz a vorbit despre dificultățile din Coaliție legate de reforma administrației locale. „Vestea bună este că toți membrii Coaliției sunt de acord cu reducerea numărului de bugetari din administrația locală și din cea centrală. În același timp, există foarte multe idei despre cum se vor aplica aceste reduceri, pentru că sunt diferite situații”, a declarat liderul USR în direct la Digi24.

Întrebat despre informațiile potrivit cărora PSD ar insista pentru o reducere de 25% a posturilor din administrație, în timp ce premierul Ilie Bolojan propune un procent de 45%, Fritz a explicat că situația nu este uniformă. „Într-adevăr, există idei foarte diferite, pentru că există și situații foarte diferite. Sunt primării care sunt supradimensionate, dar și primării subdimensionate. Important este ca, după aceste măsuri, să rămână servicii publice de calitate”, a declarat liderul USR.

El a adăugat că susține o variantă mai ambițioasă: „Eu personal aș merge mai degrabă cu o variantă puternică, chiar dacă și la mine în Timișoara asta ar însemna o reducere de posturi. Chiar am început, am pus acum în transparență o reducere de 10% a posturilor efectiv ocupate și suntem gata să mergem și mai departe”.

Sprijin pentru Ilie Bolojan

Fritz a recunoscut că reducerile pot crea probleme funcționale, motiv pentru care este nevoie de analize detaliate. Cu toate acestea, el și-a declarat sprijinul pentru premier: „Îl susținem fără doar și poate pe premierul României, Bolojan, în această luptă de reducere, această cură de slăbire cumva a administrației locale și centrale”.

Întrebat dacă este de acord cu procentul de 45% propus de Ilie Bolojan, Fritz a nuanțat: „Eu cred că mai degrabă în jur de 40 ar fi rezonabil. Oricum vorbim și de posturi vacante, nu doar efectiv de posturi ocupate. Dacă vorbim de o medie de 15-20% de posturi efectiv ocupate care vor fi desființate, această medie înseamnă că vor fi și primării afectate mai mult, iar fix acolo trebuie să analizăm ce înseamnă asta pentru calitatea serviciilor publice”.