George Simion, scandal în Parlament înaintea asumării răspunderii Guvernului pe măsurile de austeritate

George Simion, liderul AUR, acuză PSD că folosește justiția ca „bâtă politică”, după prelungirea controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu, și cere oprirea „umilirii poporului român” prin decizii politice și asumări repetate de răspundere.

„Controlul juridic (n.r.: judiciar) prelungit, astăzi, pentru domnul Călin Georgescu însemnă poporul umilit. Astăzi s-a transmis un mesaj clar pentru PSD.

Încetați, poate aveți un ultim dram de demnitate și fiți alături de poporul român. Numai admiteți folosirea justiției ca bâtă politică. Nu era destul că erau anulate alegerile, dar ați ales să îl transformați pe domnul Călin Georgescu într-un om care e dus săptămână de săptămână la control judiciar. Ce se întâmplă acolo? Ce se întâmplă la acel control? De ce e așa, domnul Georgescu, periculos? Pentru că a câștigat niște alegeri”, a transmis George Simion într-o filmare făcută alături de parlamentarii AUR care țineau în mână mai multe pancarte cu referire la controlul judiciar al fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

Liderul AUR, mesaj pentru coaliția de guvernare înainte de asumarea răspunderii

Declarațiile vin pe fondul dezbaterilor tensionate din Parlament, unde Guvernul a anunțat cinci noi asumări de răspundere pe diverse pachete legislative, fapt considerat „fără precedent” de opoziția parlamentară.

„Iar voi astăzi veniți cu 5 pachete, 5 asumări de răspundere. Fără precedent, călcând în continuare democrația. Opriți-vă!

Iar mesajul tuturor deputaților AUR în plenul Camerei Deputaților, la începutul unei zile grele, trebuie să vă dea de gândit. Veniți de partea poporului român care a votat și a cărui voință nu o mai puteți căca voi în picioare prin trusturi de presă, prin manipulări, prin procurori și metode coercitive. Este timpul să revenim la voința poporului român. Opriți-vă din a umili românii”, a precizat liderul AUR, George Simion.

AUR anunță moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

AUR acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan de „încălcarea democraţiei” și anunţă depunerea unor moţiuni de cenzură, dar şi a unor moțiuni simple împotriva mai multor miniștri. Formațiunea critică asumarea repetată a răspunderii de către Executiv, pe care o consideră o „lovitură” la adresa Parlamentului.