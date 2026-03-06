search
Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Decizie fără precedent a piloților, după ce mașinile riscă să se dezintegreze la Marele Premiu de Formula 1 al Australiei

0
0
Publicat:

Noul sezon de Formula 1 a început în această dimineață, cu prima sesiune de antrenamente de la Marele Premiu al Australiei. Anul 2026 este unul al schimbărilor în Marele Circ, iar o echipă nu a reușit încă să fie pregătită. Cei de la Aston Martin au recunoscut că au mari probleme, iar piloții Fernando Alonso și Lance Stroll au decis că vor face doar act de prezență la Melbourne, urmând să stea pe circuit cel mai probabil 15 tururi, după care vor abandona.

Piloții de la Aston Martin încep dezastruos noul sezon de Formula 1. Foto Facebook Fernando Alonso
Piloții de la Aston Martin încep dezastruos noul sezon de Formula 1. Foto Facebook Fernando Alonso

Cele două mașini ale formației britanice nu pot fi conduse întreaga cursă, pentru că riscă să se dezintegreze. Motorul Honda generează vibrații puternice, care afectează alte componente, a anunțat directorul general al echipei, Adrian Newey. ”Această vibrație a șasiului cauzează câteva probleme de fiabilitate: oglinzi care cad, stopuri care cad, toate aceste lucruri trebuie să le rezolvăm. Dar problema mult mai semnificativă este că vibrația respectivă se transmite în cele din urmă în degetele pilotului.

Fernando Alonso are impresia că nu poate face mai mult de 25 de tururi consecutive înainte de a risca leziuni nervoase permanente la mâini. Lance este de părere că nu poate face mai mult de 15 tururi înainte de acest prag. Va trebui să fim foarte restricționați în ceea ce privește numărul de tururi pe care le facem în cursă, până când ajungem la sursa vibrației și rezolvăm problema", a spus Newey, citat de planetf1.com.

Totul vibrează din cauza noilor motoare

Dublul campion mondial Fernando Alonso a completat: ”Da, pentru noi pur și simplu vibrează totul. Cred că mașina se chinuie puțin, de aceea avem niște probleme, niște probleme de fiabilitate care ne-au făcut zilele puțin scurte. Deci, da, vibrațiile provenite de la motor dăunează componentelor mașinii. Le simțim în tot corpul. Cu această frecvență a vibrațiilor pe care o simțiți după 20 sau 25 de minute, mâinile și picioarele sunt amorțite.

În fiecare zi încearcă să găsească soluții. Și cred că de la Bahrain, au fost făcute câteva teste, iar unele dintre soluții sunt implementate acum pe mașină. Sunt curios să văd ce putem îmbunătăți până mâine și cum vom simți. Nu este dureros. Adică, adrenalina este mult mai puternică decât orice durere. Dacă am lupta pentru victorie, am putea sta trei ore în mașină, să fim clari. Am încredere 100% că Honda va rezolva problemele, pentru că au făcut-o deja în trecut și vor fi întotdeauna competitivi cu un motor de top în Formula 1", a spus Fernando Alonso.

E ca și când te electrocutezi într-un scaun electric 

Lance Stroll a mers mai departe și a asemănat senzația de a conduce monopostul cu a sta pe un scaun electric: "Nu e bine deloc. Încercăm să ne ocupăm de problema asta, să o reparăm. Am avut niște idei săptămâna aceasta pentru a rezolva unele dintre aceste probleme și vom vedea dacă mașina va fi mai bună decât a fost în Bahrain. Nu știu cum poți compara senzația, cred că e ca și când te electrocutezi într-un scaun electric sau ceva de genul ăsta. Este o vibrație foarte inconfortabilă. E dăunătoare pentru motor, dar e dăunătoare și pentru omul din mașină. Trebuie doar să ne ocupăm de asta și cred că o vom face".

Cei doi piloți de la Aston Martin vor participa la sesiunile de antrenamente și la calificările de la Marele Premiu al Australiei, iar în cursa de duminică vor parcurge câteva tururi, după care se vor retrage. Cei doi speră să-și ajute astfel echipa să fie mai bine pregătită la Marele Premiu al Chinei, programat doar peste o săptămână, la Shanghai.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
digi24.ro
image
Cine ar fi trebuit să îi ia locul lui Miley Cyrus în serialul care a consacrat-o. Imagini inedite cu Hannah Montana
stirileprotv.ro
image
Oana Țoiu a fugit din conferința de presă, asaltată de întrebări în „scandalul fiicei lui Ponta”. Momentul video
gandul.ro
image
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
mediafax.ro
image
Cristi Chivu a luat toată Italia prin surprindere! Ultima oară când a făcut asta, Inter s-a prăbușit
fanatik.ro
image
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
libertatea.ro
image
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
antena3.ro
image
Lagăre de exterminare pe bani publici. O femeie şi-a recuperat căţelul "traumatizat", înainte de eutanasiere
observatornews.ro
image
DUBLĂ tragedie în familia lui Mario Berinde. Din păcate, este vorba despre mama lui
cancan.ro
image
Casa de Pensii: Dosarele de la Mica Recalculare întârziate un an. 500.000 pensionari pierd bani. Care e cauza?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Mirabela Grădinaru a atras toate privirile în Polonia! Detaliul prin care a ieşit în evidenţă, nu a mai fost văzută aşa niciodată
playtech.ro
image
Uniforme de 250 de milioane de lei pentru Poliția Română, dar pantalonii se rup în misiune, din cauza ninsorii. Materialele vin din China și Turcia
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la ”335”
digisport.ro
image
Vin vremuri grele pentru apărarea ucraineană: ce modificare a făcut Moscova dronelor Shahed încât să fie letale
stiripesurse.ro
image
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia! Acesta este acuzat de culegere de informații secrete în favoarea Ucrainei
kanald.ro
image
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
wowbiz.ro
image
S-a decis oficial, se dau bani de miel, cozonac şi ouă roşii!
romaniatv.net
image
Când se dau bani în plus pentru pensionari și mame. Discuția finală dintre Nicușor Dan și liderii Coaliției
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Interviu Verginia Vedinaș, deputat SOS: „În cariera politică, deciziile grele sunt frecvente”
actualitate.net
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
image
Calvarul unor ieșeni care nu mai pot scăpa de chiriașa grecoaică. Se chinuie să o dea afară de mai bine de un an!
click.ro
image
Rețeta de salată de sfeclă dulce a Gabrielei Cristea. Vedeta și-a cucerit fanii cu acest preparat sănătos, gustos și rapid
click.ro
Sarah Ferguson cu Beatrice și Eugenie profimedia 0390287045 jpg
Sarah Ferguson, o mamă regală de coșmar: își lăsa fiicele de izbeliște, pe mâna bonelor, sau le lua cu ea în vacanțe cu amanții
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
femeie frumoasa ochi albastri jpeg
De unde vin, de fapt, ochii albaștri? Povestea unui strămoș comun din apropierea Mării Negre
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”

OK! Magazine

image
Scenariul care dă fiori reci la Palat: Regele Charles îi va preda tronul lui William în decurs de câteva luni

Click! Pentru femei

image
A uitat să-și pună pantalonii! Meghan Fox, extrem de sexy în tocuri cui și top mulat!

Click! Sănătate

image
Cum prepari banana bread în 2 minute. Desertul sănătos, care nu îngraşă