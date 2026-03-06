Decizie fără precedent a piloților, după ce mașinile riscă să se dezintegreze la Marele Premiu de Formula 1 al Australiei

Noul sezon de Formula 1 a început în această dimineață, cu prima sesiune de antrenamente de la Marele Premiu al Australiei. Anul 2026 este unul al schimbărilor în Marele Circ, iar o echipă nu a reușit încă să fie pregătită. Cei de la Aston Martin au recunoscut că au mari probleme, iar piloții Fernando Alonso și Lance Stroll au decis că vor face doar act de prezență la Melbourne, urmând să stea pe circuit cel mai probabil 15 tururi, după care vor abandona.

Cele două mașini ale formației britanice nu pot fi conduse întreaga cursă, pentru că riscă să se dezintegreze. Motorul Honda generează vibrații puternice, care afectează alte componente, a anunțat directorul general al echipei, Adrian Newey. ”Această vibrație a șasiului cauzează câteva probleme de fiabilitate: oglinzi care cad, stopuri care cad, toate aceste lucruri trebuie să le rezolvăm. Dar problema mult mai semnificativă este că vibrația respectivă se transmite în cele din urmă în degetele pilotului.

Fernando Alonso are impresia că nu poate face mai mult de 25 de tururi consecutive înainte de a risca leziuni nervoase permanente la mâini. Lance este de părere că nu poate face mai mult de 15 tururi înainte de acest prag. Va trebui să fim foarte restricționați în ceea ce privește numărul de tururi pe care le facem în cursă, până când ajungem la sursa vibrației și rezolvăm problema", a spus Newey, citat de planetf1.com.

Totul vibrează din cauza noilor motoare

Dublul campion mondial Fernando Alonso a completat: ”Da, pentru noi pur și simplu vibrează totul. Cred că mașina se chinuie puțin, de aceea avem niște probleme, niște probleme de fiabilitate care ne-au făcut zilele puțin scurte. Deci, da, vibrațiile provenite de la motor dăunează componentelor mașinii. Le simțim în tot corpul. Cu această frecvență a vibrațiilor pe care o simțiți după 20 sau 25 de minute, mâinile și picioarele sunt amorțite.

În fiecare zi încearcă să găsească soluții. Și cred că de la Bahrain, au fost făcute câteva teste, iar unele dintre soluții sunt implementate acum pe mașină. Sunt curios să văd ce putem îmbunătăți până mâine și cum vom simți. Nu este dureros. Adică, adrenalina este mult mai puternică decât orice durere. Dacă am lupta pentru victorie, am putea sta trei ore în mașină, să fim clari. Am încredere 100% că Honda va rezolva problemele, pentru că au făcut-o deja în trecut și vor fi întotdeauna competitivi cu un motor de top în Formula 1", a spus Fernando Alonso.

E ca și când te electrocutezi într-un scaun electric

Lance Stroll a mers mai departe și a asemănat senzația de a conduce monopostul cu a sta pe un scaun electric: "Nu e bine deloc. Încercăm să ne ocupăm de problema asta, să o reparăm. Am avut niște idei săptămâna aceasta pentru a rezolva unele dintre aceste probleme și vom vedea dacă mașina va fi mai bună decât a fost în Bahrain. Nu știu cum poți compara senzația, cred că e ca și când te electrocutezi într-un scaun electric sau ceva de genul ăsta. Este o vibrație foarte inconfortabilă. E dăunătoare pentru motor, dar e dăunătoare și pentru omul din mașină. Trebuie doar să ne ocupăm de asta și cred că o vom face".

Cei doi piloți de la Aston Martin vor participa la sesiunile de antrenamente și la calificările de la Marele Premiu al Australiei, iar în cursa de duminică vor parcurge câteva tururi, după care se vor retrage. Cei doi speră să-și ajute astfel echipa să fie mai bine pregătită la Marele Premiu al Chinei, programat doar peste o săptămână, la Shanghai.