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Video Sorin Grindeanu: „Semnez acum acordul propus. Să vină Bolojan și Fritz să îl semneze și să voteze un guvern minoritar PSD”

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îl acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că blochează în mod deliberat formarea noului guvern și că pune orgoliul înaintea interesului României, susținând că social-democrații și-au respectat angajamentele privind adoptarea proiectelor necesare pentru accesarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

FOTO: Adevărul
FOTO: Adevărul

„Ilie Bolojan întârzie deliberat formarea unui guvern cu puteri depline”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă.

Liderul PSD a afirmat că formațiunea sa „a ales să se comporte matur și responsabil în ceea ce privește subiectele majore de interes pentru România”.

Grindeanu a susținut că, la începutul săptămânii, a primit de la Ilie Bolojan șase proiecte considerate esențiale pentru PNRR.

„Luni am primit de la premierul Bolojan șase proiecte vitale pentru PNRR, cu două zile înainte de terminarea sesiunii parlamentare. Ieri, toate proiectele solicitate de premier au fost aprobate. Reforme și măsuri care însumează circa 3 miliarde de euro”, a spus liderul PSD.

Acesta a criticat însă activitatea Senatului, unde, potrivit lui, două proiecte importante nu au fost adoptate.

„Din păcate, Senatul avea două proiecte și pe niciunul nu a reușit să le voteze: decarbonizarea și Codul urbanismului. Ambele proiecte au fost întârziate pentru că președintele Senatului, de la PNL, s-a mișcat încet”, a afirmat Grindeanu.

El a adăugat că este dispus să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru adoptarea actelor normative restante.

„Îl anunț pe premierul Bolojan că sunt la muncă pentru ca România să ia banii din PNRR. Îmi doresc ca și Senatul să iasă din pasivitate. Nu voi ezita să convoc o sesiune extraordinară a Parlamentului când situația o va impune”, a declarat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a susținut că PSD rămâne principalul factor de stabilitate politică în actualul context.

„PSD este singura ancoră de stabilitate în acest haos politic. Sper ca Ilie Bolojan să nu mai blocheze rezolvarea crizei”, a spus acesta.

Întrebat despre o eventuală colaborare cu AUR, Grindeanu a exclus această posibilitate, deși a afirmat că respectă electoratul formațiunii.

„Respect votanții AUR, mai ales că o parte dintre ei au fost votanți PSD, dar o colaborare cu George Simion nu poate exista”

„Respect votanții AUR, mai ales că o parte dintre ei au fost votanți PSD, dar o colaborare cu George Simion nu poate exista”, a declarat liderul social-democrat.

În același context, Grindeanu a lansat și un atac la adresa formațiunii conduse de George Simion.

„AUR îl ține în funcție pe Bolojan”, a afirmat președintele interimar al PSD, fără a detalia afirmația.

Sorin Grindeanu a declarat că PSD este pregătit să semneze imediat acordul politic negociat în coaliție și l-a provocat pe Ilie Bolojan să facă același lucru.

„Acum, pe loc, semnez acordul propus. Să vină Bolojan și Fritz și îl semnez. Cu toate măsurile. Să vină Bolojan să îl semneze și să voteze un guvern minoritar PSD”, a afirmat liderul PSD.

Întrebat dacă exclude categoric un guvern susținut de parlamentari AUR sau doar o colaborare cu George Simion, Grindeanu a spus că respectă alegătorii formațiunii, însă nu vede posibilă o colaborare politică.

„Nu vreau să pun etichete celor care au votat AUR. Eu îi respect. Ce ne duce la o lipsă de colaborare instituțională e legat de politici publice și anumite atitudini politice care ne despart. PSD nu intră într-o colaborare cu AUR”, a declarat liderul social-democrat.

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