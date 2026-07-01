search
Miercuri, 1 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

SURSE PSD ar putea apela la Nicușor Dan pentru a media conflictul cu PNL

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Negocierile dintre PSD și PNL privind funcționarea coaliției rămân blocate, iar social-democrații ar lua în calcul apelarea la președintele Nicușor Dan pentru mediere, dacă cele două partide nu vor ajunge la un acord, susțin surse politice.

Sorin Grindeanu și Nicușor Dan. FOTO: Inquam Photos
Sorin Grindeanu și Nicușor Dan. FOTO: Inquam Photos

Potrivit acestora, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, ar fi transmis că, „dacă nu va exista o înțelegere între părți, în ultimă instanță, vor apela la medierea lui Nicușor Dan”.

Aceleași surse afirmă că PSD nu se așteaptă la o înțelegere cu premierul Ilie Bolojan până la sfârșitul lunii iulie.

În același timp, liderii coaliției ar urma să aibă întâlniri cu reprezentanții agențiilor de rating, pentru a transmite că, în privința principalelor teme economice – reducerea deficitului bugetar, implementarea PNRR și accesarea instrumentului european SAFE – există un consens politic și că măsurile necesare vor beneficia de susținere parlamentară.

Sursele citate mai susțin că, în cadrul negocierilor, PSD consideră că a făcut „toate concesiile cerute de PNL”, atât în privința mecanismului de rotație la guvernare, cât și a acordului politic dintre partide.

Un alt subiect aflat în impas este noua lege a salarizării unitare. Potrivit surselor, forma actuală a proiectului ar fi devenit dificil de adoptat după modificările operate în timpul mandatului lui Dragoș Pîslaru.

Conform acelorași informații, modificările ar fi majorat anvelopa salarială pentru sectorul bugetar de la aproximativ 8 miliarde de lei la peste 12 miliarde de lei, ceea ce face ca adoptarea legii să nu mai fie justificată nici din perspectiva fondurilor europene.

Sursele afirmă că suma de aproximativ 800 de milioane de euro prevăzută în PNRR pentru adoptarea legii salarizării nu ar mai compensa impactul bugetar al aplicării acesteia.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Opțiunea Ceaușescu” și trădarea Chinei: Care sunt marile amenințări la adresa lui Putin și ce semne prevestesc sfârșitul regimului său
digi24.ro
image
Eurostat: România, pe primul loc în UE la taxarea salariilor. Cât din venitul brut ajunge la stat
stirileprotv.ro
image
Arma secretă a lui Nicușor Dan din Constituție. Cum i-ar putea trimite pe parlamentari „în vacanță” definitiv. Fostul şef al CCR, Augustin Zegrean: „Nu e obligatoriu, dar poate s-o facă”
gandul.ro
image
VESTE BUNĂ! Elevii care întârzie la BAC la Matematică sau Istorie din cauza furtunilor pot susține examenul la ora 13:00
mediafax.ro
image
De ce nu a votat, de fapt, Gigi Becali modificările aduse Legii 4. Cum a fost explicată decizia patronului FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Elevii care nu ajung la probele la matematică și istorie de la Bac 2026 la ora 9:00 dau examenul la ora 13:00
libertatea.ro
image
Caz șocant în România: o mamă a încercat să-și sufoce copilul, sub privirile tatălui, care nu a intervenit
digi24.ro
image
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
gsp.ro
image
Serena Williams, gest urât după ce a fost eliminată de la Wimbledon chiar în runda inaugurală
digisport.ro
image
Anca Serea, surprinsă de inundații în drum spre examenul fiicei sale: „Un Bac altfel!”. Ce i s-a întâmplat
click.ro
image
"Negustorul Morții" amenință România de la Moscova, într-un interviu pentru Tucker Carlson. "Rusia va ataca"
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
Subiectele la matematică de la BAC 2026, publicate astăzi
observatornews.ro
image
A confundat BAC-ul cu NUBA! Cum s-a putut îmbrăca un elev din Mehedinți la Bacalaureat depășește orice imaginație
cancan.ro
image
Pensiile cresc azi în Bulgaria. Vor fi cu 20€ mai mari ca la noi. Pensionarii români au pierdut 120€ în 2 ani
newsweek.ro
image
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
prosport.ro
image
Prima scumpire a motorinei după expirarea reducerii accizei. Cât plătești în plus pentru un plin, în funcție de rezervorul mașinii
playtech.ro
image
Valentin Ţicu, transfer surpriză în SuperLiga după plecarea de la Dinamo! A fost prezentat oficial. Update
fanatik.ro
image
De ce resimțim căldura mai tare decât acum 10-15 ani. „Orașele s-au mărit și sursele de căldură din orașe s-au intensificat. Nu există interes pentru crearea unor păduri”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp a spus "DA" și e gata să revină pe bancă
digisport.ro
image
Mesajul transmis de Oana Roman din vacanța în Franța. La ce concluzie a ajuns vedeta: „Nu mai pierdeți timp”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Transformare radicală a lui Dan Petrescu, după 10 luni de luptă cu boala. Cum arată acum. Imagine foarte RARĂ cu el. În compania cui a fost fotografiat / FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 1 iulie 2026. Luna începe cu surprize uriașe! O zodie primește vestea pe care o aștepta de mult, iar alta trebuie să ia o decizie crucială
mediaflux.ro
image
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Anca Țurcașiu s-a întors pe băncile școlii, la 56 de ani. Ce studiază actrița: „Vârsta nu este o limită”
click.ro
image
Zodia care va avea o surpriză neașteptată în dragoste pe 3 iulie. Va fi o zi memorabilă pentru acest nativ
click.ro
image
Cine e „cocoșul” în familia Măruță. David și Eva au spus adevărul: „Mama e mai...”
click.ro
Regina Suthida a Thailandei și Brigitte Macron la Palatul Elysee profimedia 1113374184 jpg
73 de ani versus 48 de ani! Cine se ține atât de bine „sus pe toc” și la vârsta pensionării?
okmagazine.ro
Budinca de orez Sursa foto shutterstock 2570084045 jpg
Răsfăț rece pentru zile fierbinți: budincă de orez
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce diferență de vârstă este între Paula Chirilă și Dan Giuvelic: „L-am întrebat câți ani are și am zis aoleu”
image
Anca Țurcașiu s-a întors pe băncile școlii, la 56 de ani. Ce studiază actrița: „Vârsta nu este o limită”

OK! Magazine

image
73 de ani versus 48 de ani! Cine se ține atât de bine „sus pe toc” și la vârsta pensionării?

Click! Pentru femei

image
Interzis la 75 de ani! O actriță de la Hollywood spune ce ar putea s-o ucidă

Click! Sănătate

image
7 simptome frecvente ale cancerului pancreatic