SURSE PSD ar putea apela la Nicușor Dan pentru a media conflictul cu PNL

Negocierile dintre PSD și PNL privind funcționarea coaliției rămân blocate, iar social-democrații ar lua în calcul apelarea la președintele Nicușor Dan pentru mediere, dacă cele două partide nu vor ajunge la un acord, susțin surse politice.

Potrivit acestora, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, ar fi transmis că, „dacă nu va exista o înțelegere între părți, în ultimă instanță, vor apela la medierea lui Nicușor Dan”.

Aceleași surse afirmă că PSD nu se așteaptă la o înțelegere cu premierul Ilie Bolojan până la sfârșitul lunii iulie.

În același timp, liderii coaliției ar urma să aibă întâlniri cu reprezentanții agențiilor de rating, pentru a transmite că, în privința principalelor teme economice – reducerea deficitului bugetar, implementarea PNRR și accesarea instrumentului european SAFE – există un consens politic și că măsurile necesare vor beneficia de susținere parlamentară.

Sursele citate mai susțin că, în cadrul negocierilor, PSD consideră că a făcut „toate concesiile cerute de PNL”, atât în privința mecanismului de rotație la guvernare, cât și a acordului politic dintre partide.

Un alt subiect aflat în impas este noua lege a salarizării unitare. Potrivit surselor, forma actuală a proiectului ar fi devenit dificil de adoptat după modificările operate în timpul mandatului lui Dragoș Pîslaru.

Conform acelorași informații, modificările ar fi majorat anvelopa salarială pentru sectorul bugetar de la aproximativ 8 miliarde de lei la peste 12 miliarde de lei, ceea ce face ca adoptarea legii să nu mai fie justificată nici din perspectiva fondurilor europene.

Sursele afirmă că suma de aproximativ 800 de milioane de euro prevăzută în PNRR pentru adoptarea legii salarizării nu ar mai compensa impactul bugetar al aplicării acesteia.