PSD nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar, a anunțat președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, după ședința Biroului Permanent Național al partidului.

„Am avut câteva lucruri pe ordinea de zi, dar principalul punct discutat a fost cel legat de ce înseamnă angajarea, asumarea răspunderii Guvernului pe pachetul 3. Pachetul 3 care ar trebui să conțină, așa cum bine știți, administrație publică locală, administrație centrală, măsurile de relansare economică.

Ca să încep cu ultima parte, colegii mei care s-au ocupat inclusiv de pachetul măsurilor de relansare au avut, inclusiv azi dimineață, o discuție la Ministerul Finanțelor cu reprezentanța ai Ministerului, prezentând tot acest pachet, înțeleg că discuțiile au fost cât se poate de bune, că tot ceea ce inițial se credea a face parte s-a avea un impact de miliarde pe bugetul de stat e fals.

Nu există aceste lucruri. Toate aceste lucruri sunt false. Eu cred că colegii mei au fost argumentați, înțeleg că s-au avut argumente, înțeleg că propunerile noastre sunt cât se poate de bune și vor face parte din propuneri”, a spus liderul PSD la conferință.

„Colegi care ieri s-au grăbit să își arate dezacordul public au spus că discuțiile trebuie să rămână deschise”

În Coaliţie, discuţiile pe administraţia centrală nu au fost închise, a mai spus Sorin Grindeanu.

„ Al doilea lucru, cel legat de reducerea cheltuielilor de personal cu 10%, am avut discuții în BPN și pot să vă fac câteva clarificări. În urmă cu două zile, în Coaliție s-au închis discuțiile pe administrația locală, pe ceea ce înseamnă reducerile de 30% cu prag de la 20%, cu posibilitatea în anul 2026 să alegi partea de reduceri, nu cea de disponibilizări. A rămas deschisă și s-a discutat partea de administrație centrală, unde, bineînțeles, chiar colegi care ieri s-au grăbit să își arate dezacordul public au spus că discuțiile trebuie să rămână deschise, dacă e să vorbim de o decizie în coaliție, deschise pe zona de apărare, de ordine publică și așa mai departe.

Deci discuțiile de administrație centrală nu au fost înschise, ca să clarific, în Coaliție. Noi azi am făcut, așa cum am spus, un Birou Politic Național și am cerut părerea colegilor mei legate de acest subiect. Am cerut un vot. Votul a fost unanim. PSD-ul nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar. Despre asta este vorba. Votul a fost unanim. A, că vom discuta de comasări de instituții, de deconcentrate, de lucruri care țin de o eficientizare a aparatului central, da, asta susțin”

Ilie Bolojan cere tăieri de până la 10% din cheltuielile salariale din ministere

Amintim că premierul Ilie Bolojan a explicat, într-un interviu pentru ȘtirileProTV, că pachetul de reformă în administrație prevede „o anvelopă de recomandare”, prin care ministerele sunt îndemnate ca anul viitor „să aibă în vedere o reducere a cheltuielilor față de anul acesta cu până la 10% din anvelopa salarială”.

Prim-mininistrul a precizat că măsura nu implică automat concedieri: „Unii pot să facă reduceri de personal, dacă se constată, în urma analizei, că este personal excedentar și în multe locuri avem această situație. Alții pot să lucreze la sporuri sau la alte măsuri de genul acesta, care să țină cheltuielile de salarii la un nivel rezonabil”.

Ilie Bolojan a avertizat însă că statul trebuie să țină costurile sub control: „Dacă nu le ținem sub control, și din păcate, în ultimii ani au fost întotdeauna scăpate de sub control, între ceea ce îți estimezi la început de an și ceea ce atingi la final de an este o mare diferență”.

Potrivit lui Ilie Bolojan, disciplina bugetară este esențială pentru credibilitatea României și pentru reducerea dobânzilor la care statul se împrumută. Premierul afirmă că deja „am recâștigat puțină încredere”, iar dobânzile au scăzut „cu aproximativ un punct procentual față de jumătatea anului”.

„Doar economiile făcute într-un an, la datele pe care le-am obținut în ultimele luni, înseamnă aproximativ 700 de milioane de lei, ceea ce este o sumă destul de importantă doar în câteva luni”, a adăugat acesta.

Bolojan a precizat că pachetul de reformă administrativă trebuie adoptat înainte de stabilirea bugetului: „Dacă nu este adoptat înainte de buget, practic, bugetul nu va fi stabilit într-o manieră serioasă”.

Premierul a criticat modul în care bugetele au fost construite în anii trecuți: „Am plecat cu 7% anul acesta la început, am ajuns la jumătatea anului la 7,7 și vom ajunge la final la 8,4. Nu mai putem continua acest lucru”.