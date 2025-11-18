Sorin Grindeanu, despre reducerea cu 10% a salariilor în administrație: „Nu vreau să se aplice de două ori într-un loc unde s-au făcut reduceri”

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat marţi, 18 noiembrie, despre reforma administraţiei, că aşteaptă proiectul cu care o să vină premierul. Liderul PSD spune că nu vrea să se aplice alte reduceri, „într-un loc unde s-a făcut deja această reducere”.



„Așteptăm proiectul cu care o să vină premierul. De principiu s-a discutat o reducere a cheltuielor pe 10%. Asta este ceea ce noi am discutat aseară, fără personal, inclusiv lucrurile care țin de personal, cu 10%. Eu vă dau un exemplu. Să spunem, la Parlament, aceste lucruri s-au făcut la începutul anului, apropo de protestul de aici. Nu vreau să se aplice de două ori într-un loc unde s-au făcut reduceri”, a spus Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a adăugat:

„La Educaţie: prin pachetul 1 s-au luat anumite măsuri care nu pot să fie peste acele măsuri, să vii încă odată cu încă 10%. Sunt lucruri pe care trebuie să le luăm în calcul. Dar acum, pe această abordare, unii sunt frumoşi. Nu sunt de acord. Că, altfel, pot să spun şi eu că PSD-ul nu e de acord nici cu Armata, nu e de acord nici cu Educaţia, nu e de acord nici cu Sănătatea. Adică, da, l-am sunat pe premier şi am spus ce a părut, cum unii încearcă să pară frumoşi. Şi am spus că, cu această abordare, PSD-ul nu e de acord. A spus că nici domnia nu e de acord cu lucruri din astea în care unii pozează în Făt-Frumos și o să avem o discuţie în coaliţie legat de aceste lucruri”.

Întrebat dacă vor fi excepţii, Grindeanu a răspuns:

„Dacă vor fi excepţii, acest lucru va fi hotărât în coaliţie (...) Eu nu ştiu de ce îmi spuneţi că erau exceptate. Pe Ministerul de Interne există un minus de personal, la Armată, bugetul, dacă nu mă înşel, pe Apărare, 70% din buget merge pe zona de salarizare. S-a discutat ca principiu, în general, aseară în coaliţie. Și asta a propus premierul, nu a propus PSD-ul, UDMR-ul sau USR-ul. S-a discutat acest lucru şi în urmă cu o săptămână: să existe această reducere de cheltuieli cu 10%.

Pe de altă parte, administraţia locală, pe bună dreptate, spune următorul lucru: Dom'le, noi am făcut, foarte mulți dintre noi am făcut reduceri și anul trecut. Nu se poate ca povara să pice doar pe administraţia locală. Trebuie să aveţi o reglementare şi pentru administraţia centrală. Şi ştiţi acest lucru. Acest lucru a fost luat în calcul de către premier, când a venit cu această propunere de 10%. Asta a propus premierul ieri. Astea sunt discuțiile de la care plecăm, după care văd că există tot felul de... scapă cine poate și încearcă să pozeze în făt frumos. Nu ”, a subliniat Grindeanu.

Liderul PSD crede că săptămâna asta „o să avem o formă” a proiectului.

„Ar trebui să meargă în Guvern. Totuşi, trebuie să parcurgă paşii constituţionale”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a subliniat că la discuțiile de luni seară, „s-a spus pe bună dreptate că în pachetul 1 au existat măsuri pentru educaţie care au avut un impact, premierul spunea, în jur de 6% legat de partea de cheltuieli. Şi asta probabil că o să se vină cu calculele exacte, ca să ajungi la acel procent de 10%. Propunerea era să se aplice doar pe diferenţă, adică pe 4%, să existe această rearanjare de buget. Şi la fel pe sănătate, fiindcă au fost măsuri şi pe sănătate”, a menţionat Grindeanu, referindu-se tăierile din educaţie.

Protest în Parlament

Amintim că un protest spontan a izbucnit marți în Parlament, înainte de votul pentru măsurile de austeritate din Pachetul 2, angajații din Camera Deputaților fiind nemulțumiți că li se vor tăia salariile.

Protestatarii sunt nemulțumiți că li se vor tăia salariile cu 10%. Sunt mai multe categorii de angajați care protestează, de la femei de serviciu, liftieri până la consilieri.

Parlamentul adoptă marți la ora 13,00 noile măsuri fiscale pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în 1 septembrie, dar care au fost blocate la Curtea Constituțională.

Pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare privește taxele locale, care ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Bolojan a confirmat că, odată cu adoptarea legii, impozitele pe proprietate și taxele auto pentru persoanele fizice vor crește chiar de la începutul anului viitor. Premierul a justificat aceste măsuri prin necesitatea reducerii deficitului bugetar și a închiderii breșelor fiscale provocate de pierderile din TVA și insolvențele artificiale.

Taxe și impozite mai mari din 2026 pentru locuințe, mașini și bursă

Impozitul pe locuințe va urca de anul viitor cu aproape 80%. O creștere semnificativă. Cum se traduce asta în cazul unui apartament cu trei camere? Proprietarul locuinței va plăti cu 157 de lei în plus, de la 198 de lei în prezent la 355 de lei, în 2026.

Românii vor plăti mai mult și pentru autoturisme, pentru că se va aplica principiul „poluatorul plătește”. Cu alte cuvinte, cu cât mașina poluează mai mult, cu atât proprietarul va plăti în plus. De exemplu, pentru un autoturism Volkswagen Golf V, echipat cu motor Euro 4 de aproape 1.600 de centimetri cubi, noul impozit va fi de 150 de lei, față de 80 de lei cât este în prezent.

Sunt prevăzute și creșteri și pentru impozitele aplicate tranzacțiilor pe piața de capital. Așadar, impozitul pe câștigurile obținute la bursă ar urma să crească de la 1% în prezent la 3%, în cazul în care investițiile au fost deținute mai mult de un an. Pentru mai puțin de un an, cota de impozit va urca de la 3%, la 6%. Tot la acest capitol, impozitul aplicat tranzacțiilor cu criptomonede va crește de la 10% în prezent la 16%.

Modificări sunt și pentru persoanele care obțin venituri din închirierea proprietăților pe Airbnb și Booking. Acestea vor avea un nou regim fiscal de anul viitor, cu o cotă forfetară de 30% și tot din 2026, fiecare colet extracomunitar de până la 150 euro va fi taxat cu 25 lei.