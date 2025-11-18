search
Marți, 18 Noiembrie 2025
Pachetul 2 de austeritate vine cu noutăți: datornicii la stat nu vor mai putea cumpăra mașini sau case, iar păcănelele ajung la mâna primarilor

Publicat:

Ultima versiunea a Pachetului 2 de măsuri de austeritate aduce câteva noutăți din punct de vedere al posibilității statului de a strânge mai mulți bani la buget și nu doar prin tăierea cheltuielilor cu salariile.

Prim-ministrul Ilie Bolojan susține o conferință de presă despre noile măsuri fiscale, la Palatul Victoria din București. FOTO Inquam Photos / George Călin

Proiectul de reformă, care prevede tăierea cu 10% a numărului de posturi din administrația publică și modalitatea prin care primăriile pot colecta mai mulți bani la buget, mai poate fi modificat și ar urma să fie adoptat de Guvern în această săptămână, după care Executivul condus de Ilie Bolojan își va asuma răspunderea în fața Parlamentului.

Potrivit unui document obținut de G4Media, principalele prevederi din Pachetul 2 de măsuri sunt:

  • Posibilitatea ca un funcționar la primărie să fie angajat cu jumătate de normă;
  • Dispare funcția de inspector guvernamental;
  • Scade numărul de posturi de la cabinetele premierului, miniștrilor, primarilor și președinților de consilii județene.

Numărul maxim de posturi din cadrul cabinetului, respectiv cancelariei este:

a) 5 posturi pentru cabinetul prim-ministrului (de la 9 în prezent)

b) 5 posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu, ministrului de stat; ( de la 6 în prezent)

c) 3 posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului fără portofoliu;

d) 3 posturi pentru cabinetul ministrului, secretarului general al Guvernului şi şefului Cancelariei Prim-Ministrului;

e) 3 posturi pentru cabinetul ministrului delegat;

f) 1 post pentru cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului, secretarului de stat şi asimilatului acestuia din cadrul ministerelor şi aparatului de lucru al Guvernului şi consilierului de stat;

g) 1 post pentru cabinetul conducătorului de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat;

h) 4 posturi pentru cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti;

i) 4 posturi pentru cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi primarilor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale cu o populație peste 100.000 de locuitori;

j) 3 posturi pentru cabinetul primarilor de comună, oraș sau municipiu cu o populație între 30.000 – 100.000 de locuitori;

k) 2 posturi pentru cabinetele primarilor comunelor, orașelor sau municipiilor cu populație între 10.000 – 30.000 de locuitori, viceprimarilor comunelor, orașelor sau municipiilor cu o populație între 30.000 – 100.000 de locuitori, viceprimarilor comunelor, orașelor sau municipiilor cu o populație de peste 100.000 de locuitori, viceprimarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, viceprimarilor generali ai municipiului București, vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum și pentru cancelaria prefectului;

l) 1 post pentru cabinetele primarilor comunelor, orașelor sau municipiilor cu o populație mai mică de 10.000 de locuitori și viceprimarilor comunelor, orașelor sau municipiilor cu o populație între 10.000 – 30.000 de locuitori.”

Primăriile decid dacă închid sălile de jocuri de noroc sau le suprataxează

Consiliul local decide, prin hotărâre, dacă pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă se pot desfășura activități de jocuri de noroc.

În cazul în care consiliul local decide ca pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă să se desfășoare activități de jocuri de noroc, acestea sunt condiționate de obținerea, în prealabil, a autorizației anuale de funcționare.

În vederea obținerii autorizației de funcționare prevăzută la alin. (2) operatorul economic depune copii de pe licența de organizare a jocurilor de noroc și documente cu privire la spațiului propus pentru organizarea activității. Autorizația de funcționare se acordă sau se respinge prin hotărâre a consiliului local, pe baza criteriilor stabilite prin regulament propriu, cu respectarea priorităților de dezvoltare locală, a normelor de protecție a ordinii și a sănătății și siguranței publice.

Autoritatea administrației publice locale stabilește, prin hotărâre a consiliului local:

a) zonele în care activitățile de jocuri de noroc pot fi desfășurate;

b) cuantumul taxei locale datorate pentru obținerea autorizației de funcționare, calculată în funcție de suprafața, exprimată în metri pătrați, a spațiului în care se desfășoară activitatea.

Crește impozitul pentru construcțiile fără autorizație

Pentru lucrările realizate cu autorizație de construire, valoarea de impozitare se calculează în raport cu informațiile cuprinse în anexa la cererea pentru emiterea autorizației de construire și/sau proiectul anexat la autorizația de construire.

Pentru lucrările realizate fără autorizație de construire, cu excepția celor edificate anterior datei de 1 august 2001, valoarea de impozitare se calculează în raport cu suprafața clădirii executate și se stabilește un impozit majorat cu o cotă de 100% față de valoarea de impozitare stabilită conform legii, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării.”

Declararea clădirilor în vederea impunerii și înscrierea acestora în evidențele autorităților administrației publice locale reprezintă o obligație legală a contribuabililor care dețin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea acesteia. În situația nedeclarării clădirii, de către proprietar, valoarea impozitului stabilit de către organul fiscal local se majorează succesiv, cu 30% pentru fiecare interval de întârziere sau fracție de interval de 6 luni de întârziere, calculat după expirarea termenului prevăzut la alin. (2), aplicat la valoarea impozitului stabilit inițial. Majorarea se aplică pentru anul fiscal pentru care se stabilește impozitul.

Autoritățile pot folosi drone pentru a găsi clădirile nedeclarate de proprietari.

Datornicii la stat nu vor mai putea cumpăra locuințe sau mașini 

Un cumpărător care vrea să achiziționeze un imobil sau o mașină trebuie să facă dovada că și-a plătit toate impozitele locale.

Pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, cumpărătorii ce dobândesc bunurile trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. Prezentarea certificatelor de atestare fiscală poate fi înlocuită de verificarea, pe cale electronică, a situației obligațiilor fiscale datorate.

Numele datornicilor vor fi făcute publice.

Scad salariile pentru primăriile care nu își acoperă cheltuielile de funcționare

Începând cu 1 mai 2026, pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul de specialitate al primarilor și din instituţiile şi serviciile publice de interes local din subordinea autorităților administrației publice locale care nu își pot acoperi cheltuielile salariale din veniturile proprii provenite din impozite și taxe locale, salariile de bază se stabilesc pe baza grilelor de salarizare pentru administrația publică locală aprobate prin hotărâre a guvernului în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Primăriile nu mai plătesc cheltuielile de funcționare pentru centrele militare

Începând cu data de 1 ianuarie 2026, finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale centrelor militare din raza de activitate a consiliilor județene/locale și ale sectoarelor municipiului București se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării Naționale.

Scade numărul de posturi în primării

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale se reduce cu 30%. În cazul nerespectării, direcțiile generale ale finanțelor publice / administrațiile județene ale finanțelor publice, în termen de maximum 10 zile, sistează alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit.

a) reducerea cu 30% a numărului de posturi de la pct. 1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 nu trebuie să conducă la depășirea unui procent mai mare de 20% aplicat posturilor ocupate.

Scade numărul de posturi în prefecturi

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, numărul total de posturi pentru instituțiile prefectului se reduce cu 25%, cu excepția posturilor serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. Procedura de reorganizare a instituțiilor prefectului se definitivează până cel târziu 1 martie 2026.

Alte prevederi importante:

  • Un șofer își poate redobândi permisul doar dacă și-a plătit amenda.
  • Primăriile de localități cu mai puțin de 4.500 de locuitori nu pot înființa poliție locală decât dacă cheltuielile secțiunii de funcționare sunt asigurate integral din venituri proprii
  • Indemnizația pentru persoanele cu handicap și venitul minim de incluziune pot fi executate silit de primării dacă persoanele care le primesc nu își plătesc taxele și impozitele locale
  • Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi este interzisă stabilirea de către autoritățile administrației publice locale a oricărei taxe locale sau taxe speciale pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală, precum și a adeverințelor necesare eliberării cărții de identitate
