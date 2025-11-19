Impas în Coaliție pe tema tăierilor din instituții. PSD s-ar opune reducerii salariilor pentru medici, profesori, polițiști și militari | Surse

Conducerea PSD se reunește miercuri, 19 noiembrie, de la ora 14:30, pentru a decide poziția oficială a partidului în privința reducerii cheltuielilor din administrația centrală. Social-democrații se pregătesc să anunțe că resping tăierile salariale pentru mai multe categorii esențiale de bugetari.

Propunerea inițială aflată pe masa Coaliției viza o reducere cu 10% a bugetului de salarii în toate instituțiile statului, fără excepții. În ședințele liderilor, însă, au apărut primele solicitări de exceptare. Ionuț Moșteanu, vicepremier și ministru al Apărării, s-a opus diminuării salariilor militarilor, în timp ce președintele UDMR, Kelemen Hunor, a insistat ca Educația să nu fie afectată.

În acest context, PSD a transmis că, dacă se acceptă excepții, atunci și Sănătatea trebuie protejată. „Dacă tot vor exista excepții, Sănătatea nu poate fi lăsată pe dinafară”, au spus surse social-democrate.

Poziția PSD se schimbă după negocieri

Potrivit informațiilor Digi24, conducerea PSD urmează să anunțe că se opune tăierilor salariale pentru medici, profesori, polițiști și militari. Social-democrații sunt nemulțumiți de modul în care au evoluat discuțiile din Coaliție și contestă scenariul prin care reducerile s-ar face exclusiv de la capitolul salarii.

Inițial, PSD ar fi propus o reducere de 10% din cheltuielile generale ale instituțiilor, lăsând fiecărei structuri libertatea de a decide de unde face economii. Premierul Ilie Bolojan ar fi susținut, însă, tăierea directă a salariilor pentru a atinge acest obiectiv.

„Sorin a fost păcălit”

Surse din conducerea PSD afirmă că președintele partidului, Sorin Grindeanu, ar fi fost pus în dificultate în timpul negocierilor din Coaliție. Sorin a fost păcălit, susțin voci din partid, care spun că liderul PSD ar fi fost convins prea ușor să accepte varianta tăierilor salariale, fără excepții.

Nemulțumirile interne au dus la convocarea ședinței Biroului Permanent Național, unde urmează să se stabilească limita până la care PSD este dispus să meargă în reforma administrației centrale.

Sindicatele amenință cu proteste

În timp ce Coaliția încă negociază forma finală a pachetului, sindicatele din Sănătate și Educație avertizează că ar putea declanșa greva generală dacă se vor aplica reduceri salariale. La rândul lor, angajații Parlamentului au protestat ieri pe holurile Legislativului față de posibilitatea unor tăieri.

Coaliția trebuie să ajungă în perioada următoare la o decizie finală privind modul în care va fi aplicată reducerea cheltuielilor cu 10% în administrația centrală.