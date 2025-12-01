Sorin Grindeanu, mesaj special de Ziua Națională a României. „Să facem din România o țară modernă, respectată și puternică”

Președintele PSD Sorin Grindeanu a transmis luni, 1 decembrie, un mesaj special cu ocazia Zilei Naționale a României, în care a vorbit despre moștenirea istorică a țării noastre, dar și despre modernizare.

"1 Decembrie este ziua în care România își privește cu demnitate trecutul și cu încredere viitorul. Marea Unire de la 1918 a fost cea mai puternică dovadă că, atunci când românii își unesc forțele, pot schimba destinul unei națiuni", a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit liderului PSD, astăzi "avem datoria să ducem mai departe această lecție: să facem din România o țară modernă, respectată și puternică."

El a scris totodată că "Moștenirea noastră istorică se transformă, astfel, în responsabilitatea fiecărui român de a construi o țară în care copiii noștri să aibă șansa de a-și împlini visurile aici, acasă."

"Pentru asta trebuie să adunăm energia fiecărui om care muncește, visează și iubește această țară. De aceea, de 1 Decembrie, sărbătorim nu doar istoria și eroii trecutului, ci și pe oamenii prezentului, cei care dau sens viitorului națiunii noastre.

La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor care cred în puterea unității și în viitorul acestei țări", a conchis Sorin Grindeanu.

Pe 1 Decembrie, românii celebrează Ziua Națională – o dată cu o puternică încărcătură simbolică pentru poporul și statul român. Ea marchează evenimentele istorice de la Alba Iulia, din 1918, când românii din Transilvania s-au adunat pentru a cere unirea cu România.

Deși România Mare avea să se constituie propriu-zis în 1920, atunci când a fost recunoscută pe plan internațional, prin Tratatul de la Paris, ziua de 1 decembrie 1918 este deosebit de importantă pentru mesajul simbolic, social și politic transmis de ardeleni marilor puteri dar și tuturor națiunilor europene.