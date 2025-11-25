Grindeanu, mesaj de Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor: „Responsabilitatea noastră este să facem mai mult”

De Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat că violenţa nu trebuie tolerată niciodată, sub nicio formă.

„În spatele fiecărei lumini se află o poveste nespusă, o viață marcată, o femeie care a trecut prin suferință — sau care, poate, încă așteaptă ajutor.

Astăzi, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, gândurile mele se îndreaptă către toate victimele acestui flagel și către toți cei care le sunt alături.

Violența nu trebuie tolerată niciodată, sub nicio formă. Iar responsabilitatea noastră, ca instituții și ca societate, este să facem mai mult: să ascultăm, să protejăm, să acționăm”, a transmis Grindeanu pe Facebook.

Acesta a anunțat că Palatul Parlamentului a fost iluminat în portocaliu, culoarea speranței și a solidarității în lupta împotriva violenței asupra femeilor.