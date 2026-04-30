Sorin Grindeanu, gata să plece din fruntea PSD dacă moțiunea de cenzură eșuează: „Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia?”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că este dispus să își dea demisia din fruntea partidului în cazul în care moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan nu va trece în Parlament. De asemenea, potrivit acestuia, social-democrații își doresc menținerea unei formule de coaliție apropiate de cea actuală, dar fără susținerea unor guverne minoritare.

Întrebat direct dacă își va asuma această responsabilitate politică în eventualitatea unui eșec, liderul social-democrat a evitat inițial un răspuns categoric.

„O să facem o analiză internă, toate lucrurile sunt pe masă”, a afirmat Grindeanu, joi seară, la Antena 3 CNN.

Ulterior, acesta a devenit mult mai tranșant, lăsând să se înțeleagă că nu exclude deloc o astfel de decizie.

„Îmi dau demisia dacă așa se deblochează lucrurile”, a declarat liderul PSD.

Mesaj direct pentru Ilie Bolojan

Grindeanu a legat însă posibilitatea propriei demisii de plecarea actualului premier din fruntea Executivului.

„Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia? Imediat după ce își dă Ilie Bolojan demisia din funcția de prim-ministru”, a spus acesta.

PSD spune că are un plan pentru guvernarea de după moțiune

Întrebat care este scenariul social-democraților pentru perioada de după eventuala cădere a Guvernului, Grindeanu a susținut că PSD va merge la consultările de la Palatul Cotroceni cu o poziție clară.

„Suntem deschiși la variante care să asigure un guvern majoritar”, a declarat liderul PSD.

Acesta a subliniat că partidul pe care îl conduce nu ia în calcul construirea unor majorități parlamentare în afara actualei coaliții.

Grindeanu a precizat că PSD va fi, cel mai probabil, primul partid invitat la consultările prezidențiale, având în vedere ponderea parlamentară.

Asigurări privind stabilitatea economică

În contextul preocupărilor legate de posibile turbulențe economice și de volatilitatea cursului valutar după votul asupra moțiunii, liderul PSD a transmis că există soluții pentru menținerea stabilității.

România traversează o nouă perioadă de tulburări politice care ar putea avea consecințe de amploare. Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 30 aprilie, că este pregătit pentru orice scenariu politic, inclusiv pentru situația în care o eventuală moțiune de cenzură ar trece.