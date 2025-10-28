Video Ilie Bolojan l-a primit la Palatul Victoria pe Bartolomeu I: „I-am transmis calde mulțumiri pentru că poartă în rugăciune și binecuvântări România”

Premierul Ilie Bolojan a avut marți, 28 octombrie, la Palatul Victoria, o întrevedere cu cu Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului și cu Patriarhul Daniel.

„Am fost onorat să îi întâmpin astăzi, la Palatul Victoria, pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă și Patriarh Ecumenic, și pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române”.

„Prieten al poporului român și bun cunoscător al realităților din țara noastră”

Sanctitatea Sa Bartolomeu I se află în România de vineri, când a sosit la București pentru a participa la sfințirea picturii Catedralei Naționale, care a avut loc pe 26 octombrie.

„O mare bucurie creștinească să îi revăd după momentul istoric de duminică, când am fost cu toții martori ai ceremoniei de sfințire a picturii Catedralei Naționale. Prieten al poporului român și bun cunoscător al realităților din țara noastră, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, în calitate de patriarh, ne-a vizitat țara de 11 ori. I-am transmis calde mulțumiri pentru că poartă în rugăciune și binecuvântări România”, a mai spus prim-ministrul.

Ilie Bolojan, despre Patriarhul Daniel: „a împlinit un vis al credincioșilor națiunii noastre”

Premierul a adăugat:

„Am folosit prilejul întâlnirii noastre pentru a-mi exprima recunoștința față de Preafericitul Părinte Daniel, care a împlinit un vis al credincioșilor națiunii noastre. Catedrala Națională este nu doar un loc de regăsire, unitate și binecuvântare pentru credincioșii din România, dar și un reper al valorilor noastre spirituale. Dumnezeu să binecuvânteze România!”.