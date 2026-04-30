Liderul deputaților PNL acuză că unii parlamentari au fost forțați să semneze moțiunea. „Inclusiv parlamentari din PSD sunt contra”

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a declarat sunt parlamentari care au fost forțați să semneze moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan. El a precizat că inclusiv printre aleșii PSD sunt unii contra moțiunii și au posibilitatea să se exprime la vot, fiindcă votul este secret.

„Facem toate demersurile democratice în Parlament pentru a susține Guvernul Bolojan și a determina eșecul moțiunii de cenzură. Nu toți cei care semnează o moțiune o și votează. Sunt parlamentari care au fost forțați să semneze moțiunea, chiar dacă nu sunt de acord cu aruncarea țării în haos de către PSD și AUR. Inclusiv parlamentari din PSD sunt contra moțiunii de cenzură, iar ei au posibilitatea să se exprime la vot, fiindcă votul este secret și nu poate fi controlat de conducerea partidului. Nu e deloc clar că această moțiune va obține numărul necesar de voturi pe 5 mai”, a scris Gabriel Andronache, pe Facebook.

Ciolacu: Moțiunea trece cu un vot record

Pe de altă parte, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, e încrezător că moţiunea depusă de PSD şi AUR va trece cu un scor istoric.

„Dacă vreţi o părere proprie, de la un om cu o experienţă parlamentară destul de bogată, moţiunea va trece. Eu cred că va fi moţiunea cu cele mai multe voturi din istoria României. Bolojan va avea soarta fiecărui fost prim-ministru. Presupun că nu o să se mai vorbească de premierul Marcel Ciolacu şi că o să se vorbească de Bolojan. Nu e o soartă uşoară, dar e un om puternic şi o să o ducă la fel ca şi mine”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Mai mulți parlamentari POT au anunțat că nu vor vota moțiunea PSD-AUR

16 senatori și deputați, care au ajuns în Parlament pe listele POT și care, între timp, s-au reorganizat în grupul parlamentar „Uniți pentru România”, au anunțat deja că nu vor susține moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, dacă nu va exista o soluție concretă pentru formarea unei noi majorități și a unui guvern stabil.

Recent, Anamaria Gavrilă a explicat că parlamentarii din grupul pe care îl coordonează au semnat moțiunea, însă acest gest nu echivalează automat cu susținerea ei la votul final. Condiția impusă este una clară: PSD și AUR trebuie „să își asume guvernarea”.

Bolojan anunță o nouă forță politică dacă trece moțiunea

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 30 aprilie, că este pregătit pentru orice scenariu politic, inclusiv pentru situația în care o eventuală moțiune de cenzură ar trece.

Întrebat ce va face în cazul pierderii sprijinului parlamentar, Bolojan a subliniat că experiența acumulată în funcțiile publice și încrederea primită de-a lungul timpului îl determină să continue implicarea în viața politică.

„Având în vedere experiența acumulată în acești ani, votul de încredere al cetățățenilor din colegiile din județul Bihor și voturile pe care Partidul Național Liberal le-a obținut din țară, voi construi o alternativă, în așa fel încât România modernă să știe că există o forță politică. O forță care este în stare să creeze condiții pentru dezvoltare, care să guverneze onest, corect și să creeze condiții bune pentru oameni, respectându-i pe cetățeni”, a declarat premierul Bolojan, într-o intervenție la Rock FM.