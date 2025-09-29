search
Luni, 29 Septembrie 2025
Sorin Grindeanu, după victoria PAS în Republica Moldova: „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană!”

Alegeri Moldova 2025
Publicat:

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacţionat după rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, unde Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut circa 50% din voturi.

Sorin Grindeanu salută rezultatul alegerilor din Republica Moldova. FOTO: captură video
Sorin Grindeanu salută rezultatul alegerilor din Republica Moldova. FOTO: captură video

Potrivit datelor oficiale, după centralizarea a peste 99% din procesele verbale, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al Maiei Sandu a obținut aproximativ 50% din voturi în Republica Moldova, ceea ce înseamnă că va putea forma singur un nou guvern.

Reacțiile din România nu au întârziat să apară, unul dintre cei care au apreciat pozitiv acest rezultat fiind şi liderul PSD Sorin Grindeanu.

„Felicitări cetățenilor din Republica Moldova care au ales să continue parcursul european!

Cu peste 50% din sufragii, PAS va putea să formeze un guvern orientat spre valori democratice, dezvoltare și un nivel de trai mai bun pentru cetățeni.

Rezultatele votului de ieri demonstrează că Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana populismului, izolaționismului și regresului.

Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană!

De aceea ne dorim finalizarea negocierilor de integrare până la finalul lui 2028”, a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

Victoria PAS este considerată o garanție pentru continuarea reformelor și pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, în ciuda presiunilor externe.

Observatorii internaționali și autoritățile de la Chișinău au semnalat eforturile considerabile depuse de Rusia pentru a influența rezultatul prin cumpărare masivă de voturi și campanii de dezinformare.

Cu toate acestea, partidele pro-ruse au obținut scoruri foarte slabe. Formațiunile susținute de gruparea criminală Șor nu au reușit să treacă pragul electoral, iar partidele afiliate fostului oligarh Vladimir Plahotniuc nu au depășit 1% din sufragii.

Politică

