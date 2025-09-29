Consilierul prezidențial Radu Burnete, după victoria PAS în Republica Moldova: „Nu e o lume perfectă, dar nu e barbarism și dictatură”

Consilierul prezidențial Radu Burnete a transmis luni un mesaj în urma alegerilor parlamentare din Republica Moldova, subliniind că Europa de Est va demonstra Rusiei că, în ciuda războiului și propagandei, procesul început în 1989 s-a încheiat și regiunea a pășit definitiv în spațiul occidental.

„Europa de Est îi va demonstra Rusiei, în ciuda războiului şi propagandei, că în 1989 s-a încheiat un ciclu istoric şi am păşit definitiv în spaţiul occidental, al libertăţii, drepturilor. Al umanismului. Ucraina şi Republica Moldova vor fi şi ele parte din acest spaţiu. Nu e o lume perfectă, dar nu e barbarism şi dictatură. Presiunile nu se vor opri. Va trebui să învăţăm să ne întărim societatea şi economia. Să ne educăm pentru a ne feri de minciunile sfruntate împinse spre noi. Va trebui să dezvoltăm toate instrumentele de care avem nevoie ca să ne putem apăra destinul şi alegerea noastră: viaţă în libertate, liberalism şi proprietate privată şi democraţie în Uniunea Europeană. Poate cândva, cu siguranţă nu cred că în timpul vieţii mele, Rusia va alege şi ea acest drum. Până atunci cu cât mai departe, cu atât mai bine. Bravo, Republica Moldova!”, a transmis Burnete.

Proeuropenii de la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au obținut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare organizate duminică, potrivit datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale.

Luni dimineață, la ora 8:00, erau centralizate rezultatele din 99,6% din secțiile de votare.