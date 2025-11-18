Protest în Parlament înainte de votul pe măsurile de austeritate din Pachetul 2

Un protest spontan a izbucnit marți în Parlament, înainte de votul pentru măsurile de austeritate din Pachetul 2, angajații din Camera Deputaților fiind nemulțumiți că li se vor tăia salariile.

Oamenii sunt nemulțumiți că li se vor tăia salariile cu 10%. Sunt mai multe categorii de angajați care protestează, de la femei de serviciu, liftieri până la consilieri.

Parlamentul adoptă marți la ora 13,00 noile măsuri fiscale pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în 1 septembrie, dar care au fost blocate la Curtea Constituțională.

Pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare privește taxele locale, care ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Bolojan a confirmat că, odată cu adoptarea legii, impozitele pe proprietate și taxele auto pentru persoanele fizice vor crește chiar de la începutul anului viitor. Premierul a justificat aceste măsuri prin necesitatea reducerii deficitului bugetar și a închiderii breșelor fiscale provocate de pierderile din TVA și insolvențele artificiale.

Taxe și impozite mai mari din 2026 pentru locuințe, mașini și bursă

Impozitul pe locuințe va urca de anul viitor cu aproape 80%. O creștere semnificativă. Cum se traduce asta în cazul unui apartament cu trei camere? Proprietarul locuinței va plăti cu 157 de lei în plus, de la 198 de lei în prezent la 355 de lei, în 2026.

Românii vor plăti mai mult și pentru autoturisme, pentru că se va aplica principiul „poluatorul plătește”. Cu alte cuvinte, cu cât mașina poluează mai mult, cu atât proprietarul va plăti în plus. De exemplu, pentru un autoturism Volkswagen Golf V, echipat cu motor Euro 4 de aproape 1.600 de centimetri cubi, noul impozit va fi de 150 de lei, față de 80 de lei cât este în prezent.

Legea prevede creșteri și pentru impozitele aplicate tranzacțiilor pe piața de capital. Așadar, impozitul pe câștigurile obținute la bursă ar urma să crească de la 1% în prezent la 3%, în cazul în care investițiile au fost deținute mai mult de un an. Pentru mai puțin de un an, cota de impozit va urca de la 3%, la 6%. Tot la acest capitol, impozitul aplicat tranzacțiilor cu criptomonede va crește de la 10% în prezent la 16%.

Sunt modificări și pentru persoanele care obțin venituri din închirierea proprietăților pe Airbnb și Booking. Acestea vor avea un nou regim fiscal de anul viitor, cu o cotă forfetară de 30% și tot din 2026, fiecare colet extracomunitar de până la 150 euro va fi taxat cu 25 lei.