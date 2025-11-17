Avertismentul grav al unui cunoascut primar: În 2026, „creșterea taxelor și impozitelor va fi de 75,25%”

Primarul PSD din Buzău, Constantin Toma, a declarat luni, 17 noiembrie, că propunerea guvernului Bolojan pentru colectarea taxelor locale pe anul viitor prevede o majorare de 75%, din care 5,25% se adaugă ca procent al inflației pe anul trecut.

El a precizat la Digi24 că premierul Ilie Bolojan le-a vorbit la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România despre trei pachete de măsuri „în zona fiscală, în zona administrației și în zona investițiilor”.

„Pe partea de investiții, dacă vrei să mai mergi cu «Anghel Saligny» în continuare, va trebui să ai o contribuție de 20%, ceea ce este interesant. Anul 2026 se anunță foarte prost și de-abia din 2027 poate să se vadă un pic luminița de la capătul tunelului. Dar anul viitor va fi un an foarte dificil”, a comentat Toma.

„Deci creșterea taxelor și impozitelor va fi de 75,25%. Dar o problemă pentru noi, și bineînțeles că nu suntem de acord, toți acești bani practic vor merge la Guvern pentru acoperirea deficitului. Rămân la noi, dar nu ni se va mai da cota întreagă din acel 63%. Este acel impozit pe cotă din impozitul pe venit. Din acest motiv trebuie să fim foarte atenți la cheltuielile cu personalul, care sunt cele mai mari în orice primărie din România”, a adăugat el.

„Săptămâna viitoare va fi angajarea răspunderii pentru acest pachet pe administrație, din care se are în vedere reducerea cu 10% a anvelopei salariale, pe care o poți face în două feluri. Ori dai afară oameni, ori reduci salariile sau alte cheltuieli de personal. Alte cheltuieli de personal este dificil de spus”, a mai spus Constantin Toma.

Luni, Ilie Bolojan a anunțat că este foarte posibil ca săptămâna viitoare să declaşeze procedurile de angajare a răspunderii pe pachetul privind administraţia locală şi cea centrală.

„După o perioadă prea lungă, spun eu, totuşi am căzut de acord, de principiu, pe acest pachet important, care înseamnă nu doar reduceri de cheltuieli în administraţie, ci şi întărirea capacităţii administraţiei de a-şi face treaba şi este foarte posibil ca săptămâna viitoare, cred eu, să declaşăm procedurile de angajare a răspunderii pe acest pachet privind administraţia locală şi cea centrală.

Nu o să mă refer la administraţia centrală, pentru că nu vă interesează în mod direct (..) dar pe cele două administraţii, propunerea care este cuprinsă în acest proiect de lege este o reducere a cheltuielilor cu 10%”, a spus premierul în faţa primarilor de municipii, potrivit News.ro.