Kelemen Hunor: „Nu umblăm la cuantum, deci pensia magistraților va fi 70% din salariu”. Întâlnire de urgență la Cotroceni

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, 18 noiembrie, că pensia magistraților va rămâne la 70% din salariu, în timp ce coaliția discută prelungirea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani. Întâlniri urgente la Cotroceni între premierul Ilie Bolojan, liderul PSD Sorin Grindeanu și președintele Nicușor Dan vizează blocajul în negocierile cu magistrații, iar proiectul legii trebuie trimis săptămâna aceasta la CSM pentru avizare.

Șefii Coaliției au fost convocați de urgență la Palatul Cotroceni, după ce discuțiile privind reforma pensiilor speciale s-au blocat din nou. Potrivit surselor Digi24, la întâlnire au participat președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu.

Întâlnirea a avut loc după ce Coaliția stabilise o formulă de compromis: o perioadă de tranziție de 15 ani, apropiată de solicitările magistraților, dar fără renunțarea la plafonarea pensiilor la cel mult 70% din salariu. Totuși, varianta propusă nu este acceptată de magistrați, care susțin că pensia ar trebui să fie apropiată de nivelul salariului, în jur de 65%. După discuțiile de la Cotroceni, președintele trebuie să decidă dacă va relua dialogul cu reprezentanții sistemului judiciar și dacă va organiza o întâlnire oficială între liderii politici și magistrați.

Pensiile magistraților rămân la 70% din salariu

Kelemen Hunor a explicat la RFI că, după reforma pensiilor magistraților, următoarea etapă vizează zona militară, inclusiv jandarmi, poliție, armată și SRI. „Acest Guvern are obligația de a merge mai departe cu aceste reforme. Încă n-am discutat în coaliție. E în programul de guvernare”, a subliniat liderul UDMR.

El a detaliat poziția coaliției: „Toată lumea din coaliție este de acord să vedem dacă mai e nevoie de o consultare azi-mâine, toată lumea este de acord că în această săptămână trebuie să trimitem pentru aviz la CSM și toată lumea este de acord că nu umblăm la cuantum, deci 70% din valoarea salariului”.

În ceea ce privește perioada de tranziție, Kelemen Hunor a spus: „Eu aș accepta o prelungire de la 10 la 15 ani, dacă și colegii mei vor fi de acord. Dacă căutăm un compromis, din partea arcului guvernamental este o posibilitate de a arăta că pacea socială și guvernarea justă și dreaptă e lucrul cel mai important”.

Proiectul, trimis la CSM pentru avizare

Liderul UDMR a adăugat că premierul ar putea discuta astăzi cu președintele Nicușor Dan, dar proiectul legii trebuie trimis la CSM pentru avizare: „Nu cred că CSM va sta 30 de zile pentru aviz, pentru că nu trimitem un proiect nou, nu trimitem un proiect diferit”.

De asemenea, a fost discutată și problema vechimii în funcții juridice pentru cei care vor să intre în magistratură fără a fi urmat INM: „A mai fost o solicitare cu care eu am fost de acord: să repunem acea perioadă de 5 ani vechime în funcții juridice pentru cei care vor să intre în magistratură și nu au făcut INM. De exemplu, au fost avocați, au fost notari ș.a.m.d. Este din punctul meu de vedere că suntem dispuși să negociem”.

Argumentele pentru cuantum și transparență

Despre cuantumul pensiei, Kelemen a fost ferm: „La cuantum nu putem umbla. Nu trebuie să punem în cheia că ne îndreptăm spre un eșec. Cel puțin din punctul nostru de vedere, am arătat că suntem dispuși să căutăm un compromis la perioada de tranziție”.

El a explicat și raționamentul pentru alegerea procentului de 70%: „CCR a spus de câteva ori că pensia trebuie să fie apropiată de salariu. Ce înseamnă apropiat? Nu știu, e o chestiune subiectivă. Eu cred că 70% din venitul net este foarte apropiat, pentru că omul de rând are 45-55% din venitul net când iese la pensie. Deci, ei oricum ar avea în plus 20-25%”.

Kelemen a mai menționat că proiectul trebuie să ajungă la CSM cel târziu joi, după ședința de Guvern: „Mingea nu poate să rămână după joi în curtea Guvernului”.

Referitor la criticile magistraților, el a spus: „Magistrații ne-au reproșat că am început cu ei. Aici au dreptate. Urmează zona militară. Dacă vreau să fiu drept cu magistrații, ei au un procent sub 10% din pensiile speciale. Marea majoritate este în zona militară: jandarmi, poliție, armată, SRI ș.a.m.d.”