Zi decisivă în coaliție: pensiile magistraților și funcțiile-cheie, din nou în dezbatere. Negocieri tensionate înaintea votului din Parlament

0
0
Publicat:

Coaliția reia negocierile pe pensiile magistraților și validează numiri importante înaintea ședinței de marți din Parlament. Partidele discută și Pachetul 3 de măsuri fiscal bugetare, în contextul disputelor privind reforma administrației.

Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos
Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos

Coaliția de guvernare intră într-o nouă rundă de discuții pentru reforma pensiilor magistraților, pachetul de măsuri fiscal bugetare și validarea unor funcții importante din instituțiile publice. Partidele încearcă să închidă negocierile înaintea votului din Parlament.

Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților se întâlnesc astăzi pentru o nouă ședință a coaliției în care vor discuta pensiile magistraților, numirile în instituții și Pachetul 3 de măsuri fiscal bugetare. Negocierile vin după discuția maraton de la Cotroceni dintre partide și reprezentanții Justiției, întâlnire care nu a produs un acord.

Coaliția trebuie să decidă forma finală a pensiilor magistraților, în condițiile în care propunerea Guvernului Bolojan nu a trecut de Curtea Constituțională. Surse politice arată că punctul nevralgic rămâne nivelul pensiei. Executivul a propus 70% din salariul net, în timp ce magistrații au cerut un procent raportat la salariul brut, de 65%. Această variantă ar duce pensia la aproape 98% din venitul net în plată. O opțiune de 60% din salariul brut a fost de asemenea discutată, dar respinsă de partide.

Disputa continuă și la capitolul perioadă de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare. Guvernul a propus 10 ani. Magistrații au cerut 18 ani. Premierul Ilie Bolojan a transmis că ar putea accepta cel mult 15 ani, însă coaliția nu a ajuns încă la o soluție finală.

Liderii discută astăzi și Pachetul 3 de măsuri fiscal bugetare. Premierul a anunțat că documentul va fi prezentat săptămâna viitoare și va include reduceri de personal și cheltuieli în administrația locală și centrală. În administrația locală, plecările se vor face gradual, pe baza unei formule legate de numărul de locuitori. În administrația centrală, fondul de salarii ar urma să scadă cu aproximativ 10 la sută, iar unele competențe se vor transfera către autoritățile locale.

Ședința are și o miză politică importantă. Coaliția validează numirile care urmează să fie votate marți în Parlament. Pe surse, PNL o susține pe Adriana Săftoiu pentru funcția de președinte director general al Televiziunii Române. PSD îl propune pe Adrian Țuțuianu pentru șefia Autorității Electorale Permanente. Radu Carp ar urma să ocupe un loc în Consiliul de Administrație al TVR, iar Vlad Pufu un loc în Consiliul de Administrație al Radioului Public. Alin Chițu va prelua Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior, iar Mihai Dohotar va conduce Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

La ședință ar putea participa și noul secretar general al PSD, Claudiu Manda, aflat la prima întâlnire a coaliției după validarea în Congres.

Discuțiile se desfășoară în paralel cu negocierile privind tăierile de posturi din administrația publică.

Primarii vor alege între reducerea posturilor și scăderea cheltuielilor salariale. Social democrații au cerut un termen mai lung, până în 2027, pentru aplicarea acestor măsuri.

