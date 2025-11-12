Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și impozitele. Serviciile publice, condiționate de achitarea datoriilor la stat | Proiect

Guvernul va veni cu un proiect de lege pentru colectarea mai bună a impozitelor și taxelor. Anumite servicii publice vor fi condiționate de achitarea datoriilor la stat. Recuperarea permisului suspendat este unul dintre ele.

Potrivit ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, noul proiect presupune reguli drastice pentru cei care nu își plătesc taxele locale și amenzile, lucru pentru care va fi schimbată legislația.

Concret, cei care vor să cumpere sau să vândă un apartament sau o casă nu pot face acest lucru dacă nu-și achită taxele și impozitele locale, dar si amenzile.

La fel se întâmplă și pentru cei care vor să vândă sau să cumpere o mașină. O altă modificare importantă: permisul de conducere suspendat va putea fi recuperat doar dacă sunt plătite amenzile și taxele locale la bugetul local. Iar dacă șoferii nu-și achită amenzile rutiere în 90 de zile lucrătoare, li se suspendă automat permisul de conducere.

„Proiectul va fi definitivat în câteva zile și urmează să fie introdus în circuitul de avizare interministerial și apoi prezentat Guvernului spre adoptare, după care se va intra în procedura de asumare a răspunderii prin Parlament. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l reținem este acela că aceste măsuri vin să răspundă unei nevoi de echitate socială. Ce înseamnă acest lucru? Nu doar unii cetățeni români trebuie să-și plătească impozitele și acești cetățeni care an de an își plătesc dările către bugetul local nu trebuie să se simtă în inferioritate față de alte persoane care poate de ani nu-și plătesc aceste dări. Acest lucru s-a putut întâmpla până acum pentru că nu au fost mecanisme legale foarte clare prin care și cetățenii care de ani de zile nu-și plătesc aceste impozite locale să-și achite aceste obligații. Deci aceste măsuri vin să asigure plata acestor obligații către bugetul local pentru categoria de persoane care nu-și plătește de ani de zile aceste dări și vin să ocrotească, până la urmă, sentimentul de securitate financiar a celor care sunt cetățeni onești”, a declarat ministrul Cseke Attila la Digi24.

Ministrul a mai spus că media de achitare a amenzilor în România este mult sub cea a Uniunii Europene. „În ce privește sancțiunile contravenționale la regimul rutier, în Uniunea Europeană media de achitare a acestor amenzi este undeva la 90%, în România acest procent este 38% - 40%. E o diferență majoră și atunci noi trebuie să creionăm mecanisme prin care dacă ai greșit, ești sancționat”, a spus ministrul.

Cseke Attila a mai spus, întrebat când vor intra în vigoare aceste măsuri, că „nu există o dată fixă”.

„Noi săptămâna viitoare vrem să intrăm în procedura de avizare interministerială, după care să aprobe Guvernul și apoi în Parlament aprobarea pachetului legislativ. Dacă nu sunt proceduri de atacare la Curtea Constituțională, atunci sigur că există șanse ca de la 1 ianuarie se intre în vigoare. În caz contrar, probabil se mai lungește această perioadă”, a spus el.