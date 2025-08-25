Sorin Grindeanu: „Astăzi aşteptăm să primim de la Dezvoltare şi de la Finanţe ultima formă pe care o propun ei ca parte a pachetului 2”

Sorin Grindeanu declară că, în urma discuţiilor, s-a ajuns la un punct de vedere comun, nu doar al PSD, pe care se aşteaptă să îl vadă prins în pachetul al doilea de măsuri fiscale al guvernului.

„Partenerii de guvernare au înțeles solicitarea PSD ca deciziile să se ia în Coaliție prin consens. Mai multe inițiative și propuneri ale PSD sunt prinse în Pachetul 2, în care, în primul rând se regăsește tăierea privilegiilor- o condiție de bază pentru reluarea discuțiilor din Coaliție! De altfel, astăzi ne dorim să lămurim cu privire la măsurile de pe zona de fiscalitate și cea de administrație”, a declarat Sorin Grindeanu luni, 25 august, după şedinţa de la sediul PSD.

În ceea ce priveşte măsurile fiscale din cel de-al doilea pachet, liderul PSD afirmă că aşteaptă din partea Ministerului Finanţelor o analiză de impact a acestora asupra mediului economic, dar şi o primă formă de rectificare bugetară.

„Sunt facturi neplătite pe diverse lucrări care ţin de administraţia locală, de câteva luni bune. Acele companii, astăzi, când vorbim, ele trebuie să-şi plătească dările la stat. Nu-i scuteşte nimeni. Aici vorbom de companii mici şi medii, care nu au forţa să ducă, să suporte aceste costuri. Şi atunci, dacă nu deblocăm rapid lucrurile pe «Anghel Saligny», vom avea zeci de firme, dacă nu chiar sute de firme care vor intra, în perioada următoare, în faliment, în insolvenţă, ceea ce nu ne dorim”, a reamintit Sorin Grindeanu.

De asemenea, el a ţinut să puncteze faptul că „Ministerul Finanţelor şi Ministerul Dezvoltării nu au titulari de la PSD. Sau, dacă vor să ni le dea nouă, nu avem nimic împotrivă”.

„Astăzi mă aştept să primim din partea celor două ministere, De la Dezvltare şi de la Finanţe, ultima formă pe care o propun ei ca parte a pachetului 2”, a încheiat Sorin Gindeanu.