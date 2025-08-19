Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, marţi, 19 august, că PNL a votat în unanimitate să susțină Pachet 2 de măsuri prin asumarea răspunderii Guvernului.

„Nu putem să dăm un semnal de încredere dacă nu asumăm ceea ce a discutat coaliţia, în momentul în care a semnat acordul de guvernare la Cotroceni. Deci ei aşteaptă acest semnal de sinceritate din partea României şi noi, Partidul Naţional Liberal, am votat în unanimitate, astăzi, să susținem acest Pachet 2 de măsuri şi să-l susţinem printr-o asumare a Guvernului”, a declarat Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele PNL, după o ședință a Biroului Executiv al partidului.

Potrivit acestuia, Guvernul își va asuma răspunderea pe pachetul 2 de măsuri săptămâna viitoare. „Nu pot să vă spun o zi. Dar, probabil, marți, miercuri sau joi, este foarte probabil ca premierul să vină și o să susțină acest pachet”, a afirmat Ciucu.

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a mai spus că „este foarte important să revină la masă Partidul Social-Democrat”.

„Trebuie să înțelegem că acest pachet trebuie să fie asumat de Guvern și, evident, și PSD este parte a guvernării. Vom discuta toate aceste subcapitole, este suficient timp ca să fie discutate. Dar, asta nu înseamnă că România nu trebuie să meargă mai departe”, a mai spus Ciucu.